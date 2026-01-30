El juez Zamarriego devuelve a la Audiencia Provincial de Badajoz las amenazas de la cloaca a la juez Biedma

El magistrado de instrucción Arturo Zamarriego ha devuelto parte de la causa de las cloacas del PSOE que se investiga en la Audiencia Provincial de Madrid a la Audiencia Provincial de Badajoz dividiendo así la investigación de las actuaciones de Leire Díez.

¿Qué es la trama de hidrocarburos? La trama de hidrocarburos comprende una investigación judicial y policial en España sobre una organización criminal presuntamente dedicada al fraude fiscal, corrupción y tráfico de influencias en el sector de distribución y comercialización de carburantes. La trama cuenta con una estructura compleja que opera mediante empresas pantalla y mecanismos financieros diseñados para evadir impuestos (especialmente IVA y el impuesto especial sobre hidrocarburos), blanquear capitales y obtener ventajas ilegales en la obtención de licencias para operar en el sector. La UCO estima que la cantidad defraudada supera los 182,5 millones de euros entre 2021 y 2024 y parte de los beneficios se habría desviado al extranjero a cuentas en Portugal, China o Colombia. Los presuntos cabecillas de la trama son Víctor de Aldama y Claudio Rivas de los que se cree que controlaban empresas relacionadas con el comercio de combustible y estructuraban el fraude a través de sociedades instrumentales — entre ellas Villafuel S.L. y Have Got Time S.L.— y testaferros para ocultar la identidad de los dueños y dificultar la investigación. La investigación apunta que la trama pagó cerca de un millón de euros en sobornos o favores para "comprar la voluntad" de políticos y facilitar licencias, incluidas contraprestaciones como un chalet entregado al exministro José Luis Ábalos. Con estas prácticas habrían buscado influir en decisiones de varios ministerios, como Transportes, Industria (Reyes Maroto) y Transición Ecológica (Teresa Ribera). Las conversaciones interceptadas y la documentación policial incautada sugiere la existencia de vínculos entre la trama y cargos públicos o asesores políticos. La causa principal de la trama de hidrocarburos se tramita en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido ampliar la investigación hasta 2026 y prevé más imputaciones según avance el análisis de documentación incautada y comunicaciones interceptadas. El caso de hidrocarburos está también relacionado con otros procedimientos —como el llamado caso Koldo— en los que aparecen implicadas las mismas figuras políticas y los mismos contactos entre empresarios y altos cargos. Leer más

El titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid investiga las actuaciones de la supuesta cloaca que intentaba sacar trapos sucios a agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a jueces y fiscales que se encontraban investigando causas que investigaban la supuesta corrupción del entorno de Pedro Sánchez.

Según han afirmado fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, la parte de la investigación que Zamarriego devuelve a la Audiencia Provincial de Badajoz es la querella que presentó la asociación Hazte Oír por las amenazas vertidas por parte de Leire Díez contra la magistrada Beatriz Biedma, encargada del proceso de instrucción del caso del hermano de Pedro Sánchez.

Esta querella se presentó tanto contra Díez como contra el abogado Luis José Sáenz de Tejada por delitos de revelación de secretos, estafa procesal, cohecho y tráfico de influencias tras los audios desvelados en exclusiva por Libertad Digital de la cloaca del PSOE maniobrando para apartar a la juez Beatriz Biedma del caso David Sánchez. Hazte Oír está personada como acusación popular en dicho procedimiento.

"Se rechaza la inhibición promovida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz (Diligencias Previas 900/2025), con devolución de las actuaciones al órgano remitente, dejándose testimonio de las mismas en las presentes actuaciones, cumpliéndose lo dispuesto en el artículo 25, en relación con los artículos 14 y 15 de la LECr", dicta el auto, al que ha tenido acceso este diario.

La querella se presentó en los Juzgados de Instrucción de Badajoz, que la remitieron a los Juzgados de Plaza de Castilla considerando que, al estar investigándose el caso en este órgano judicial, era competencia de la justicia madrileña hacerse cargo de estas amenazas. Sin embargo, el magistrado Arturo Zamarriego considera que, aunque las amenazas se encuentren recogidas en el contexto de la cloaca del PSOE, los hechos investigados no son los mismos y que lo único que tienen en relación es que la es la persona imputada. Por ello, devuelve el caso a la Audiencia Provincial de Badajoz, lo que dificultará la estrategia de defensa de la propia Leire Díez.

Rechaza la personación de Aldama

Además, en otro auto dictado por el magistrado Arturo Zamarriego al que ha tenido acceso Libertad Digital, el juez rechaza la personación como acusación particular –es decir, como perjudicados por las actuaciones de Leire Díez— del empresario vinculado a la trama Koldo Víctor de Aldama y el juez retirado Manuel García Castellón. Este rechazo lo justifica porque, a su juicio, no han demostrado con certeza ser damnificados por las actuaciones de la cloaca que habría dirigido Leire Díez.

A estos, les recuerda que sí que podrían personarse como acusación particular: "se estima el recurso de reforma interpuesto por larepresentación procesal de la representación procesal del 4 de noviembre de 2025, dejándose sin efecto dicha resolución, y dejándose sin efecto la personación como acusaciones particulares de Víctor de Aldama Delgado y Manuel García Castellón, sin perjuicio de la posibilidad de personarse en las actuaciones a través de la acción popular prevista en el artículo 270 de LECRIM, y con arreglo a los requisitos del artículo 280 del mismo texto legal".

