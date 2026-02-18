El Ministerio del Interior ha decidido apartar de sus funciones al principal asesor del DAO (director adjunto operativo) de la Policía Nacional tras conocerse su supuesta implicación en el intento de frenar una denuncia. La medida llega pocas horas después de la dimisión del hasta anoche máximo responsable operativo del cuerpo, después de que se conociera que ha sido denunciado por una supuesta agresión sexual.

El comisario relevado, Óscar San Juan, figura también en la querella presentada por la agente de la Policía Nacional que acusa a José Ángel González de agresión sexual. Según el escrito judicial, el asesor habría intervenido para persuadir a la denunciante de que no siguiera adelante con la acción penal, ofreciéndole presuntamente mejoras profesionales a cambio de su silencio, lo que podría ser un posible delito de coacciones.

Interior ha abierto ahora una información reservada –una investigación interna que se abre ante posibles hechos irregulares- para esclarecer si existieron o no esas coacciones o maniobras destinadas a obstaculizar el procedimiento judicial. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska sostiene que se actuará con "contundencia" si se acreditan los hechos denunciados.

Así lo ha explicado el propio ministro este miércoles en los pasillos del Congreso de los Diputados: "Inmediatamente se ha abierto una información reservada y se está estudiando si hubo o no coacciones. Se ha acordado también que se le releve de cualquier responsabilidad dentro de sus funciones actuales. La contundencia es el primer elemento en hechos de esta gravedad".

Lo que dice la denuncia del asesor del DAO

La querella interpuesta explica que días después de la supuesta agresión sexual, el 7 de julio de 2025, el comisario San Juan llamó hasta en cinco ocasiones desde su teléfono móvil personal a la denunciante, pero que ésta no atendió ninguna de sus llamadas. Sí consiguió hablar con ella unos días después, el 13 de julio de 2025, para decirle que "elija a qué destino/puesto de trabajo quiero ir y que cuando lo tenga pensado se lo mande por wasap".

"En ese momento, la víctima le manifestó expresamente que lo sucedido no iba a quedar así y que tendría las consecuencias procedentes por las agresiones, faltas de respeto y abusos sufridos por José Ángel González, a lo que el citado San Juan contestó: "que no sabe de qué hablo y que solo me llama para saber mis intereses", añadiendo literalmente: "Tú me llamas porque él te ha dicho que me llames"", prosigue el texto de la denuncia.

La agente zanjó la conversación con el comisario San Juan con un contundente "no contesto a su proposición", según continúa la narración de hechos de la denuncia. Una conversación telefónica que ha sido grabada por la denunciante y que aportada al juzgado que investiga la agresión sexual para sustentar otro de los delitos de los que se acusa al DAO de la Policía Nacional, el de coacciones.