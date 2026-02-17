¿Quién es José Ángel González, el DAO de la Policía Nacional denunciado por agresión sexual?

José Ángel González nació el 19 de diciembre de 1959 en Aguilar del Río de Alhama (La Rioja). Se incorporó a la Policía Nacional en 1984 y tuvo formación adicional en la Academia General Militar.

El Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional hasta su dimisión el 17 de febrero de 2026, antes de ocupar el puesto de mayor escalafón técnico y operativo dentro del cuerpo y convertirse en el hombre de confianza del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, desarrolló su carrera principalmente en el área de la Seguridad Ciudadana.

Antes de ser nombrado DAO, desempeñó diversos cargos de responsabilidad: fue jefe superior de Policía en Melilla (2014) y en Aragón (2017), comisario provincial en Valladolid y jefe de la Unidad de Intervención Policial (UIP).

Como Director Adjunto Operativo, nombrado el 6 de octubre de 2018, formó parte del Centro de Coordinación Operativa (CECOR) durante las protestas en Cataluña en 2019. En noviembre de 2024, el Ministerio del Interior dejó sin efecto su jubilación mediante una artimaña legal para que pudiera continuar al frente de la dirección operativa. Concretamente utilizó uno de los reales decretos de ayuda a las víctimas de la dana de Valencia con el que modificó la Ley Orgánica de Personal de la Policía Nacional.

Su final no ha podido ser más deshonroso, al tener que presentar su dimisión tras conocerse que un juzgado investiga una presunta agresión sexual tras admitir a trámite una querella presentada por una agente subordinada.