Junqueras avisa de que los presupuestos catalanes están en el aire tras una cita secreta con Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Oriol Junqueras, se reunieron este viernes por sorpresa para tratar el apoyo de ERC a los presupuestos catalanes y el traspaso del IRPF a Cataluña, según ha adelantado La Vanguardia y ha confirmado el propio Oriol Junqueras en el marco del Congreso Nacional de ERC. El encuentro no habría servido para acelerar la cesión del IRPF lo que habría frustrado el pacto con el PSC.

Ante los suyos, Junqueras ha afirmado que "no se dan las condiciones" para seguir negociando los presupuestos de Salvador Illa al no obtener garantías respecto al traspaso del IRPF a Cataluña. "Es el PSC quien debe poner sobre la mesa toda su capacidad para que el Gobierno cumpla los compromisos y, desgraciadamente, esto todavía no ha ocurrido y no tenemos ninguna garantía de que acabe pasando", ha sostenido en una intervención en el Congreso Nacional de ERC este sábado.

El líder republicano ha asegurado que su partido querría aprobar los presupuestos, si bien ha defendido que "no son la única cosa importante", ya que el que Cataluña gestione el IRPF también es decisivo para la comunidad. Asimismo, ha afirmado haberse visto "bastante cerca" de tener tanto IRPF como presupuestos para Cataluña pero, ha apuntado, no han sido los republicanos quienes han decidido que no serían posibles.

En cualquier caso, ha apuntado que "ERC no se levanta nunca de la mesa para negociar" y no ha descartado abordar muchos otros temas importantes para Cataluña. "No quisiéramos pensar que porque no es posible en estos momentos un acuerdo sobre presupuestos, el Partido Socialista dejará perder otras cuestiones también relevantes para nuestro país".