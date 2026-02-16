Illa vuelve y ante el caos generalizado proclama: "Sé lo que Cataluña necesita y sé lo que hay que hacer"

Salvador Illa ha regresado a su despacho de la Generalidad. Tras un mes de baja por una osteomielitis púbica, el presidente autonómico catalán ha reaparecido con ganas, a tenor de la inusual hora en la que se ha dirigido a la ciudadanía catalana para anunciar su vuelta, las 8:15. A pie derecho y desde la galería gótica del "palau", Illa ha pronunciado un discurso breve para lo que suele ser habitual en el que ha combinado reflexiones de naturaleza casi íntima con apelaciones difusas al humanitarismo, la salud pública y las infraestructuras.

Illa fue ingresado de urgencia el 17 de enero pasado y permaneció en el Hospital Vall d'Hebron hasta el 30 del mismo mes. A partir de ese momento siguió el tratamiento contra la infección en su domicilio y esta mañana ha vuelto a pisar las dependencias de la Generalidad a su hora habitual, las siete y media de la mañana.

Más delgado que de costumbre, Illa ha arrancado su discurso con un agradecimiento al equipo médico que le trató de la osteomielitis y con un elogio del sistema sanitario público, pero no ha hecho mención alguna a la huelga de médicos que ha arrancado este lunes. Su intervención ha consistido en una crítica a la "mercantilización" de la sanidad. "Las cosas importantes de la vida no tienen precio. La familia, la amistad, la salud. No podemos poner precio a la salud, es el derecho más elemental que tenemos", ha dicho. También ha asegurado que "lo más importante es cuidarnos, cuidarse uno mismo y cuidarnos entre nosotros". Acto seguido, ha hablado de los valores humanos, de que están en riesgo en todo el mundo y de que "es responsabilidad de todos que prevalezca el bien".

La culpa, del tiempo

En cuanto al caos en el que se encuentra sumida Cataluña desde el pasado 19 de enero, cuando un accidente ferroviario le costó la vida a un maquinista de Renfe, Illa ha atribuido la situación a "episodios meteorológicos extremos" y ha afirmado que "Cataluña está preparada para afrontar y resolver cualquier situación". Ha evitado entrar en detalles sobre el nulo mantenimiento de las infraestructuras, el caos ferroviario, las afectaciones en todo el sistema de movilidad, los cortes recurrentes en la AP7 y demás incidencias. Eso sí, ha tirado de épica al afirmar que "sé lo que Cataluña necesita y sé lo que hay que hacer. Y hoy les digo a los catalanes de nuevo que lo haremos. No es tiempo de fatalismos ni de conformismos, ni de irresponsabilidades".

Illa ha felicitado al consejero de Presidencia, Albert Dalmau, a quien dejó como presidente accidental y ha mandado un mensaje de ánimo a la consejera de Enseñanza, Esther Niubó, recientemente operada. No se ha referido, sin embargo, a la consejera Sílvia Paneque, la titular de Territorio que ha tenido que lidiar con el caos de Rodalies (las cercanías ferroviarias) ni a la consejera de Interior, Núria Parlón, responsable del operativo de alertas a la ciudadanía durante los vendavales de la semana pasada que le costaron la vida en Barcelona a una mujer de 44 años.

Durante el mes de ausencia Illa ha explicado que mantuvo reuniones con sus colaboradores más cercanos y que recibió las visitas institucionales del presidente del parlamento autonómico, el "juntaire" Josep Rull, y del alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni.