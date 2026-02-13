Illa reaparece en X para anunciar que el lunes vuelve "de forma progresiva al trabajo"

Salvador Illa, presidente de la Generalidad catalana, ha anunciado este viernes su reincorporación al cargo a partir del próximo lunes y de forma progresiva. El líder socialista catalán permanecía de baja desde el pasado 17 de enero, cuando fue ingresado de urgencias en el hospital público Vall d'Hebron de Barcelona con un cuadro de incapacidad motora y dolor agudo.

El dirigente político fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos durante cuatro días, hasta que remitió la fiebre. El diagnóstico médico fue que Illa sufría una osteomielitis púbica, una infección bacteriana grave de la sínfisis púbica, la articulación de los huesos púbicos. Se trata de una enfermedad poco corriente que se produce tras cirugías urológicas, traumatismos o tras esfuerzos físicos intensos. Según el entorno de Illa, en su caso se atribuye a esta última causa. El presidente de la Generalidad corría todos los días al menos diez kilómetros y tenía previsto participar en la media maratón de Granollers, a pesar de que este próximo mes de mayo cumplirá sesenta años.

Tras haber cedido sus atribuciones al consejero de Presidencia, Albert Dalmau, Illa ha guardado reposo y silencio durante el tratamiento de su afección. En su ausencia se produjo el accidente ferroviario de Gelida que causó la muerte a un maquinista, el caos ferroviario, el corte de la AP-7 en sentido sur, más casos de peste porcina, una huelga de profesores y un temporal de viento que se ha cobrado la vida de una mujer.

En estas semanas, Cataluña ha entrado en una fase de excepcionalidad con importantes pérdidas económicas por el caos ferroviario también en mercancías y la paralización de los puertos de Barcelona y Tarragona.

Todos los partidos, incluido ERC, han pedido la dimisión de la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, por el caos ferroviario, ya que entre otros cargos Paneque ostenta el de presidenta de la recién constituida empresa mixta entre la Generalidad y Renfe para el traspaso de Rodalies, las cercanías en Cataluña.

Reprobación de Paneque

Paneque ha sido dos veces reprobada en el parlamento catalán y ahora Junts exige que si no dimite la consejera, Illa se someta a una cuestión de confianza, toda vez que su principal aliado parlamentario, ERC, también ha pedido la dimisión o el cese de Paneque.

En su regreso a la actividad política, Illa no se ha pronunciado sobre el particular ni sobre ninguno de los problemas por los que ha atravesado la región durante su convalecencia. El lunes está previsto que pronuncie un discurso en el Palacio de la Generalidad.

Mientras tanto y a través de su cuenta personal en X, ha señalado: "El lunes me reincorporo de forma progresiva al trabajo y a mis responsabilidades como presidente de la Generalitat. Vuelvo con muchas ganas, energía y determinación. Mi agradecimiento al personal del Hospital Universitario Vall d'Hebron por su profesionalidad, dedicación y calidad humana. Nuestra sanidad pública es un orgullo colectivo. Gracias también por todo el calor y los ánimos que me han acompañado estos días".