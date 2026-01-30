Salvador Illa sale del Hospital Vall d'Hebron tras dos semanas ingresado y recibirá tratamiento domiciliario

Salvador Illa, presidente de la Generalidad catalana y líder del PSC, ha recibido el alta hospitalaria tras haber permanecido dos semanas ingresado a causa de una osteomielitis pubiana causada por un estreptococo. El político no podía andar a causa de fuertes dolores cuando fue ingresado.

Los médicos explicaron que la enfermedad del presidente catalán es una dolencia rara relacionada con la práctica deportiva. Illa es un apasionado de las carreras a pie y tenía previsto correr la media maratón de Granollers que se celebró el día después de su hospitalización en la Vall d'Hebron.

El dirigente político continuará de baja y recibirá tratamiento médico a domicilio. Fuentes del partido aseguran que evoluciona favorablemente.

Cuando Illa ingresó en el hospital su gobierno lidiaba con una crisis provocada por un brote de peste porcina. Pero tres días después de su hospitalización, el accidente de tren que se cobró la vida de un maquinista en prácticas en Gelida desató una crisis ferroviaria y de comunicaciones sin precedentes en la historia de Cataluña. Los trenes de Rodalies (las cercanías de Renfe en Cataluña) dejaron de funcionar durante cuatro días, la AP-7 permanece cortada a la altura del muro que colapsó y acabó en la vía del tren. Un túnel en la línea que une el Puerto de Barcelona con Francia ha cortado desde hace más de una semana el tráfico de mercancías que entran y salen de las instalaciones portuarias.

La gestión de la Generalidad está en manos del consejero de Presidencia, Albert Dalmau, de 35 años, y de la titular de Territorio y portavoz, Sílvia Paneque, quienes han sido acusados por todos los partidos, incluidos sus aliados de ERC y los Comuns, de incompetentes y faltos de liderazgo. Y es que durante estos días se han producido anuncios contradictorios y confusos y una evidente descoordinación entre el gobierno de la Generalidad y Renfe y Adif.