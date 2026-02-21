La profesora, doctora en derecho y activista contra el burka Elena Ramallo ha contestado en una entrevista en La trinchera de Llamas en esRadio a la postura de la izquierda en el debate de la prohibición del burka con insólitas declaraciones como las de Patxi López, enmarcando esta prenda en la "expresión de la libertad religiosa".

Para Ramallo, no hay duda de que el burka "es la máxima expresión de la vulneración de los derechos de las mujeres" y ha resaltado cómo la izquierda "ha cogido la bandera de la libertad religiosa islámica" en este momento mientras no lo hace con la "libertad religiosa cristiana". "Esa libertad religiosa a la que apelan estas feministas de pandereta es una libertad relativa", ha dicho la profesora, que ha recordado que se trata "de un derecho fundamental pero no absoluto".

La profesora ha recordado que cuando los derechos fundamentales entran en conflicto "se aplica la ponderación de derechos": "La libertad religiosa no puede vaciar de contenido derechos fundamentales como los de la libertad y la dignidad de las mujeres". Y ha señalado cómo cuando se redactó la Constitución, "muy sabiamente se incluyó un artículo", el 9.2, que hace referencia a que le corresponde a los poderes públicos promover la libertad e igualdad en situaciones en que sean de difícil aplicación.

"No hay ninguna excusa" para que las mujeres tengan que llevar prendas "que las marquen, que las condicionen", ha dicho Ramallo, quien defiende la prohibición de estas prendas en las aulas. "Tienen que ir tapadas por el hecho de ser mujeres, de ser impuras", ha recalcado Ramallo, enfatizando que es "un hombre quien las obliga a taparse".

En su opinión, que la izquierda haya emprendido "esta defensa a ultranza del islamismo", con declaraciones como las de Patxi López que "dan asco", obedece a que "se están quedando sin votos". La activista ha apuntado que las mujeres y los jóvenes los están abandonando y "estos votos se están yendo a la derecha", ante lo que la izquierda "está buscando el voto musulmán".