El abogado que denunció al DAO dice que la segunda víctima vive junto a una finca utilizada por "los poderosos"

El abogado de la agente que denunció al exDAO José Ángel González por agresión sexual y que precipitó su dimisión ha dado este martes nuevos datos sobre los nuevos casos de acoso que podrían aflorar en torno al mando policial o su entorno más próximo.

Según ha detallado en entrevistas en Antena 3 y Telecinco, la segunda víctima que se ha puesto en contacto con él es una vigilante de seguridad y denunció una situación de acoso laboral. Según ha relatado el letrado Jorge Piedrafita, vive muy próxima a una finca "de esparcimiento" en una localidad del norte de España. El letrado ha explicado que la mujer definió el lugar "como la finca de los poderosos" y que gente de la zona "sabía que había gente poderosa" que iba a ese lugar a "hacer su ocio y su recreo".

La vigilante de seguridad, según el abogado, reconoció al ya exDAO al verle en las imágenes tras la denuncia de su subordinada por una agresión sexual. Según ha señalado, la vigilante vive cerca de la citada finca y suponía"una mirada incómoda" para las personas que acudían allí, por lo que le dijeron que "se tenía que ir". Como no accedió, se sucedieron los "seguimientos", los "controles" para "alterar su modo de vida".

Finalmente, como no funcionó, "usaron sus tentáculos" para hacer que la despidieran. "Me ha dicho que tiene pruebas y las va a entregar", ha dicho el letrado, que también ha hablado de la estrecha relación entre empresas de seguridad y Policía: "Hay expolicías que cuando se jubilan" pasan a ser "altos cargos de empresas de seguridad y hay una relación estrecha". Lo que la mujer le relató, en una conversación "breve" que se reanudaría hoy, es que "el DAO, cuando no cedió a las coacciones, hizo que la despidieran".

El abogado ha reiterado que está esperando a que ella le aporte las pruebas que dice tener sobre estos hechos y si está preparada podrán armar una denuncia porque, ha recalcado que él trabaja "con pruebas".

Piedrafita ha hablado además de más mujeres que se han puesto en contacto con él relatando conductas inapropiadas por parte del mando policial, que serían un secreto a voces en el cuerpo: una de ellas también señalaría al exDAO y otra a otro comisario.