Julio Iglesias ultima su querella por denuncia falsa mientras Peramato se niega a entregar la investigación de Fiscalía

Julio Iglesias ultima la presentación de una querella por denuncia falsa tras ser denunciado por dos de sus exempleadas por presuntos delitos de agresión sexual, trata de seres humanos y delitos contra los trabajadores. Todo ello, mientras la Fiscalía General del Estado que dirige Teresa Peramato se niega a entregar a la defensa del cantante la investigación que llevó a cabo.

El Ministerio Público tomó la decisión de archivar la denuncia contra el cantante y por tanto, su investigación preprocesal, el pasado 23 de enero por falta de competencia, después de que las dos denunciantes declarasen de forma telemática como testigos protegidos. El letrado del artista José Antonio Choclán solicitó entonces a la Fiscalía de la Audiencia Nacional poder tener acceso al contenido de la denuncia. Sin embargo, el fiscal jefe de la Audiencia Jesús Alonso decidió consultar sobre esta petición a la Fiscalía General del Estado de Peramato. Recientemente, la defensa de Julio Iglesias ha vuelto a reclamar el contenido de las actuaciones.

Fuentes cercanas a Julio Iglesias consultadas por Libertad Digital afirman que "la defensa del cantante ultima ya la presentación de una querella por denuncia falsa contra las dos exempleadas que le acusaron de agresión sexual y contra la asociación Women's Link Worldwide, que impulsó la denuncia. En paralelo, el artista también quiere proceder penalmente por injurias y calumnias contra los medios de comunicación que publicaron dicha información, es decir, eldiario.es que dirige Ignacio Escolar y contra la cadena de televisión estadounidense en español, Univisión".

"Julio Iglesias tiene ya 82 años y no puede esperar a que la Fiscalía de Teresa Peramato se decida a entregarle el contenido de su investigación para emprender sus correspondientes acciones legales. El cantante quiere limpiar su nombre ya y por su edad no puede esperar mucho más. Es insólito que la Fiscalía se niegue a entregar una denuncia al denunciado", añaden.

LD publica la última contestación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional a la reclamación del artista: "En contestación a su solicitud contenida en el correo remitido a la cuenta genérica de esta fiscalía con fecha 17 de febrero de 2026, le informo que, como ya se le indicó en nuestro escrito anterior, oficio de fecha 4 de febrero de 2026, sobre dicha petición se elevó consulta a la Fiscalía General del Estado estándose a la espera de su contestación".

"Asimismo informarle que las resoluciones que se adoptan por el Ministerio Fiscal en el ámbito de su actuación preprocesal, no producen efecto de cosa juzgada y dejan la vía abierta para acudir a los órganos judiciales a los fines de ejercitar los derechos que estimen pertinentes y oportunos", concluye.

Las mismas fuentes consultadas por este diario "no descartan que Julio Iglesias recurra a la vía de lo Contencioso-Administrativo para que la Fiscalía de Peramato entregue a la defensa del cantante el contenido de la investigación que llevó a cabo".

Demanda previa a la querella contra Yolanda Díaz

Mientras tanto, este martes el cantante Julio Iglesias ha demandado a la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz por haberle acusado en diferentes declaraciones de ser un abusador sexual sin tener pruebas para ello. En un escrito de 12 páginas, la defensa del cantante ha demandado a la vicepresidenta del Ejecutivo de Pedro Sánchez y ministra de Trabajo y Economía Social por acusarle sin pruebas de tener a sus trabajadoras en una "situación de esclavitud" y sufriendo "abusos sexuales".

En este sentido, pide al tribunal de Instancia de la sección civil que corresponda de Madrid que acuerde un acto de conciliación con la dirigente de Sumar "previa a la interposición de querella por la presunta comisión de delitos de injurias con publicidad y calumnias". El cantante defiende que el posible delito de injurias habría sido cometido por la dirigente política en dos ocasiones: en un mensaje difundido en la red social Bluesky y en una entrevista ofrecida a RTVE. En el primer mensaje, Díaz tildaba de "escalofriantes" los "testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias": "Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente".

