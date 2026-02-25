Primera denuncia contra ADIF por la retirada de pruebas del accidente de Adamuz sin permiso judicial

El sindicato Manos Limpias ha interpuesto la primera denuncia contra el jefe de Área de ADIF y contra el responsable de la Base de Mantenimiento AVE-ADIF de Hornachuelos (Córdoba) por la comisión de presuntos de delitos de obstrucción a la justicia, desobediencia a resoluciones judiciales y delito de hurto.

Agentes de la Guardia Civil expusieron a la instructora de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, plaza número dos, según un oficio, que personal de ADIF se llevó material de las vías hasta la base de mantenimiento del municipio cordobés de Hornachuelos. En el oficio se explica que se envió un correo electrónico el 2 de febrero a ADIF para pedirles que no realizasen ningún tipo de actuación en las soldaduras sin contar con autorización previa.

El escrito de la denuncia, al que ha tenido acceso Libertad Digital, se especifica que ADIF "se llevó pruebas del accidente de Adamuz sin permiso judicial, en la noche del 22 y 23 de enero de 2026". En concreto apuntan a que la prueba estuvo 12 días fuera del control judicial.

El texto continúa explicando que la jueza solicitó a ADIF que devolviera el material sustraído advirtiendo de que se había podido incurrir en un delito. "Doce días ha estado la prueba sustraída fuera del control judicial, pudiéndose haber alterado el escenario de los hechos", explica Manos Limpias.

"Es de una gravedad extrema que siendo ADIF el máximo responsable, presuntamente de la tragedia, haya sustraído unas pruebas incriminatorias que pudieran haberlas manipulado para descartar su responsabilidad y así elaborar un informe, 'a la carta' de sus intereses, descartándose su responsabilidad penal", critican.