Mayor Oreja: "Catorce meses más de Sánchez es la liquidación definitiva"

Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior, ha acudido este lunes a Es La Mañana de Federico en esRadio, para presentar su último libro llamado Una verdad incómoda, que Federico Jiménez Losantos ha definido como "verdaderamente impresionante". "Esta es la historia real de España, y siempre ha habido dos momentos en los que Jaime Mayor acierta, en los que dice lo que la gente no quiere escuchar", ha señalado Losantos al inicio de la entrevista.

Un diagnóstico que ha compartido Mayor Oreja, pero añadiendo que "la fortaleza te lleva a la soledad". Desde ahí, el exministro ha sostenido que en España ha habido dos miedos históricos. El primero, "cuando el PNV entra en pánico y se abraza a ETA, el Pacto de Estella del 98". El segundo, "cuando el PSOE ve que obtenemos mayoría popular en el 2000 y piensa que tenemos que hacer la segunda transición".

El también actual presidente de la Fundación Neos ha calificado a aquellos socialistas como "aprendices de brujos" al lamentar que "en un momento determinado no se dan cuenta de que pactar con ETA es estar bajo el servicio de sus objetivos". A su juicio, es entonces cuando se produce "la gran metamorfosis del Partido Socialista Español" que "no ha dejado de funcionar".

Respecto a las próximas elecciones generales, el exministro ha pronosticado que "el Frente Popular va a continuar" y que "ETA va a sustituir al Partido Nacionalista Vasco". "Van a hacer otro Estella, lo van a llamar de cualquier otra manera, van a hacer acuerdos de gobierno, no de partidos, con la idea de que la ultraderecha no pasará", ha advertido.

Desde esa premisa, Mayor Oreja ha afirmado que el "problema" de las derechas en España es que "no entienden que hay un proyecto en marcha desde el 2001", en referencia al gobierno de José María Aznar. "La mayoría absoluta de Aznar es lo que le descompone a la izquierda. Porque la primera transición que diseñan era contra ETA y la segunda es con ETA. Esto es lo que está pasando", ha sostenido.

Con este escenario, Mayor Oreja ha insistido en la necesidad de que PP y Vox hagan "lo que tengan que hacer" para presentar una alternativa y que "tomen conciencia de lo que tienen delante, porque lo que sucedió en el 2011 es que quisieron mirar para otro lado".

Preguntado por Jiménez Losantos sobre la naturaleza de Vox —"que ahora aspira a liquidar al PP y sustituirlo", según el periodista—, el exministro ha sentenciado que ambos partidos "tendrán que hacer de la necesidad, virtud". "Fraga, en el año 82, nos pidió a UCD y a Alianza Popular una mayoría natural. Por eso a veces tantas diferencias de los partidos me producen risa. Esa mayoría natural que no existía en aquella fecha, hoy existe: extremeños, aragoneses lo han hecho y lo harán los castellanoleoneses y los andaluces. Entonces los van a tener esa obligación y tendrán que gobernar juntos", ha respondido.

"Va a ser el proyecto más difícil de la derecha española, mucho más difícil que el nuestro del 96. Es un proyecto de reversión", ha explicado, a la vez que ha admitido que lo será aún más "sabiendo que vas a tener una unión País Vasco, Cataluña y Navarra, que van a hacer una oposición total".

Precisamente es en el País Vasco y Cataluña donde ha considerado el exministro que habría que hacer un proyecto "sin siglas" y "alternativo a ETA". Una fórmula que, ha revelado, planteó a Alberto Núñez Feijóo antes de las elecciones vascas, aunque este "no le escuchó". "Ya no es el PNV el rival, el rival va a ser ETA", ha advertido.

Para Mayor Oreja la única solución a este panorama pasará por "la mayoría natural". "En general la democracia española hoy es la asociación de un crimen muy reciente del pasado con una mentira del presente, y lo hacen a través de un proceso. Esa asociación es letal para España, porque se asocia el mal menor, con el mal mayor. Lo que tienen que entender los españoles es que lo que hay que gritar es que haya una solución para España, y eso es la mayoría natural", ha dicho.

Hablando sobre una conversación que mantuvo con Felipe Gónzalez, el exministro ha confesado que en la actualidad "me gusta lo que dice". "Pero eso no significa que en el origen del proceso de la segunda transición no estuviera él. Y en el libro, la política que más descalifican es la antiterrorista. Luego crearon dos monstruos, que han sido Zapatero y Sánchez. Se les ha ido de las manos. Como al PNV se le fue de la mano el poder pactar con ETA, van a ser remplazados por ellos. Van a aplicar la misma técnica que el PNV aplicó a Rajoy en el 2018. Habrá una moción de censura, no les temblará la mano, pero van a remplazar al PNV", ha añadido.

Tal y como se ha recordado durante la entrevista en esRadio, desde que Mayor Oreja acuñó el término "segunda transición" han pasado veinte años. Preguntado hoy por su pronóstico para dentro de veinte más, el propio exministro ha vuelto a insistir en que "en el futuro no cabe esperar nada de los que han formado este Frente Popular, ni de Esquerra, ni del PNV ni del PSOE". Es por eso que, ha reiterado, "hay que construir la mayoría natural" por ser "la única esperanza que tiene España".

"Cuando veo que hay guiños a Junts, digo que no entienden nada. El movimiento nacionalista es uno, no hay dos, no hay uno vasco y otro catalán. Tenemos que entender que no hay más que la mayoría natural, que ya es mucho, que puede llegar a 200 escaños, pero la tienen que hacer. Lo importante y lo que está en juego es que nos vayamos al final de la democracia. Estamos en el abismo. Lo que está pasando en el Consejo de Estado, en la Fiscalía General, es terrible. No diré que es una democracia fallida, pero se aproxima a una España en el abismo y no somos conscientes. Y si falla la alternativa, se ha terminado. Aquí catorce meses más de Sánchez, es la liquidación definitiva", ha concluido Mayor Oreja.