La UCO traslada a Peinado que Begoña Gómez viajó a República Dominicana en aviones de Air Europa

La UCO detalla un listado de viajes realizados tanto por Begoña Gómez como por su asesora Cristina Álvarez.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha informado al magistrado instructor Juan Carlos Peinado que la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, viajó a República Dominicana en aviones de Air Europa.

El rescate de Air Europa

El rescate de la aerolínea Air Europa se encuentra sumido en distintas polémicas por la posible intermediación que supuestamente habría llevado a cabo Begoña Gómez como esposa del presidente del Gobierno favoreciendo el pago del mismo por parte del Estado. Gómez habría servido de intermediaria entre Pedro Sánchez y el consejero de Air Europa Javier Hidalgo para presionar al Gobierno con el objetivo de que aprobase la ayuda de más de 475 millones que el Ejecutivo otorgó a Globalia, compañía matriz de la aerolínea, en concepto de subvenciones que se dieron por la falta de negocio a causa de la pandemia de la Covid-19.

En este entramado también participó el empresario vinculado al caso Koldo Victor de Aldama, que habría recibido comisiones por parte de la compañía por haber entablado conversaciones con el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para que este también estuviese a favor del rescate en el Consejo de Ministros.

El juez que instruye la causa contra la mujer de Pedro Sánchez pidió a organismos dependientes de Interior que le facilitasen los viajes a varios países del extranjero que había realizado Begoña Gómez y su asesora Cristina Álvarez. Posteriormente, le pidió a la UCO que realizase el correspondiente informe con la información obtenida. Todo ello después de que Begoña Gómez se haya negado a facilitar su pasaporte.

En respuesta al oficio de Peinado, la UCO detalla un listado de viajes que realizaron tanto Gómez como su asesora al que ha tenido acceso Libertad Digital. Entre los viajes reseñados, destaca un viaje con ida el día 1 de junio de 2022 desde Madrid al Aeropuerto de Punta Cana (República Dominicana) y con vuelta el día 3 de junio de ese mismo año. Ambos están realizados con la aerolínea Air Europa.

En total, Begoña Gómez realizó 36 vuelos desde agosto de 2021 hasta octubre de 2025 que han podido ser estudiados por la UCO. Mientras que Peinado detallaba que quería conocer los viajes a "la República Dominicana, República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y a la Federación Rusa", la Guardia Civil ha recogido la información obtenida, que certificaba vuelos a: Reino Unido, Ghana, Egipto, República Dominicana, Italia, México, Costa Rica, Perú, Suiza y Países Bajos.

Por su parte, los agentes de la Guardia Civil solo han podido detectar tres viajes de María Cristina Álvarez, cuyos destinos son: México, Egipto y Estados Unidos.

En el informe de 20 páginas analizado por este diario no se especifica en calidad de qué viajó Begoña Gómez en los viajes, si como mujer del presidente del Gobierno o como particular.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com

