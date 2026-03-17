Policías y guardias civiles vuelven a la calle contra Marlaska: una concentración y una misa de uniforme en La Almudena

Los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil vuelven a la carga en sus protestas contra el Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska. El objetivo no es nuevo, pues llevan ya varios años reivindicándolo: ser reconocidos como profesionales de riesgo y tener una pensión digna y similar a la que reciben los agentes de otros cuerpos policiales, principalmente, autonómicos. Pero el Gobierno sigue negándoselo año tras años.

Una vez más los actos convocados van a ser más o menos unitarios, aunque no del todo. Por un lado va a ir el movimiento Jusapol y las dos organizaciones que nacieron de él: JUPOL (policias) y JUCIL (guardias civiles). Por el otro lado, los sindicatos policiales y las asociaciones profesionales de guardias civiles más tradicionales, que van de la mano bajo el marco de la ´Plataforma por la Jubilación Digna y la Plena Equiparación Salarial´.

Los primeros han convocado una concentración para el próximo sábado 18 de abril para exigir al Gobierno que inicie un procedimiento normativo para elaborar una disposición reglamentaria que permita aplicar coeficientes reductores de la edad de jubilación a los agentes, en igualdad de condiciones con otros cuerpos policiales como Ertzaintza, Mossos d’Esquadra, Policía Foral de Navarra y Policías Locales.

Jusapol, JUCIL y JUPOL argumentan que "la jubilación anticipada no es un privilegio, sino una medida de protección laboral necesaria para una profesión marcada por la peligrosidad, la penosidad y el desgaste físico y psicológico que implica el servicio policial".

La Plataforma, por su parte, ha apostado por un acto más curioso o llamativo. Han convocado a sus miembros para que el próximo sábado 9 de mayo asistan a la eucaristía de la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, en Madrid con el objetivo de "encomendarnos a la fe para el reconocimiento de nuestra profesión como profesión de riesgo, ejercida cada día en defensa de la seguridad, la libertad y el Estado de Derecho".

"Ante la solemnidad del acto al que acudiremos, tanto policías nacionales como guardias civiles, lo haremos haciendo uso del uniforme, con el máximo respeto institucional y desde el profundo sentido de servicio que caracteriza a policías y guardias civiles, con el objetivo de encomendarnos a la fe para el reconocimiento de nuestra profesión como profesión de riesgo, ejercida cada día en defensa de la seguridad, la libertad y el Estado de Derecho", han añadido.

Están detrás de esta convocatoria tres sindicatos policiales (SUP, SPP y UFP) y nueve asociaciones profesionales del Instituto Armado (UO, Ases-GC, AEGC, AUGC, AIGC, APC, APROGC, IGC y UniónGC).