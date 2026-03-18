Azcón, candidato único a presidir Aragón a la espera de cerrar el pacto con Vox

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, ha oficializado este miércoles la candidatura de Jorge Azcón a la presidencia del Gobierno autonómico. Tras la primera reunión de la Mesa del Parlamento regional, Navarro ha comunicado que el dirigente popular será el único aspirante a la investidura, aunque no ha fijado una fecha concreta para la celebración del pleno parlamentario. Esta decisión queda a expensas de que cristalicen los pactos que la formación conservadora debe cerrar con Vox para asegurar la gobernabilidad.

En su comparecencia ante los medios de comunicación, Navarro ha explicado que ha preferido no establecer un calendario cerrado debido a la "voluntad negociadora" expresada por ambas formaciones políticas. El único límite legal existente es que la votación debe producirse antes del próximo 3 de mayo. En caso de no alcanzarse un acuerdo satisfactorio antes de esa fecha límite, se procedería de forma automática a la disolución de la Cámara y a la consiguiente repetición de las elecciones.

La máxima responsable del legislativo aragonés ha precisado que convocará la sesión plenaria en el momento exacto en el que el candidato le comunique que cuenta con los apoyos suficientes para que su investidura salga adelante sin contratiempos. De este modo, la pelota se encuentra ahora en el tejado de los equipos negociadores.

Por su parte, el propio dirigente del Partido Popular manifestó este martes, una vez superada la cita con las urnas en Castilla y León, que su principal objetivo a corto plazo es "intensificar" las negociaciones con la formación liderada por Santiago Abascal. El propósito es fraguar un pacto de centro-derecha que posibilite su elección como presidente autonómico "mejor antes que después", según sus propias palabras.

Para el candidato a presidir el Ejecutivo regional, "ha llegado el momento" de culminar el entendimiento e impulsar unas conversaciones que, según ha desvelado, comenzaron hace ya "unas cuantas semanas" de manera discreta. Ante este escenario, Navarro ha pedido respeto institucional al proceso de diálogo entre los partidos de derecha en esta primera fase del procedimiento, descartando, por el momento, emprender una nueva ronda de consultas con los diferentes grupos con representación parlamentaria.

Cabe recordar que las formaciones de la izquierda y el nacionalismo, concretamente PSOE, CHA, Teruel Existe e IU, ya han adelantado públicamente que votarán en contra de la investidura. Mientras tanto, el presidente de Vox confirmó el pasado lunes la intención de su partido de entrar a formar parte de los gobiernos autonómicos de Aragón, Extremadura y Castilla y León, siempre y cuando se alcancen acuerdos programáticos sólidos con el Partido Popular en estas tres regiones.

Finalmente, la presidencia de la Cámara ha informado de que han quedado oficialmente constituidos los grupos y agrupaciones parlamentarias. Llama la atención la situación de Teruel Existe, que perdió uno de sus tres escaños en los pasados comicios y, hasta la fecha, no ha solicitado conformar un grupo propio. El reglamento de la institución exige contar con un mínimo de tres diputados para disfrutar de esta prerrogativa, por lo que los representantes de esta plataforma quedarían integrados en el Grupo Mixto.