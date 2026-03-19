La madre de Marta Calvo responde desolada al PSOE tras su rechazo a la prisión permanente por ocultar el cadáver

El Congreso rechazó este martes la toma en consideración de una propuesta del PP que pedía extender la prisión permanente revisable a asesinos que oculten el cuerpo de la víctima. La ley tenía el apoyo de UPN y Vox pero el PSOE y sus socios se manifestaron en contra, con argumentos como el del socialista David Serrada, que consideró que no existe "un problema jurídico real" que justifique ampliar "la pena más extrema" del sistema y pidió no hacer reformas "a brochazos" ni "a base de impulsos ni de titulares". El portavoz de Sumar lo tachó de "medida trumpista" y modelo penal "vengativo"; la diputada de Podemos denunció la "utilización de las víctimas" y desde EH Bildu se llegó a hablar de "pornografía emocional".

A todas estas consideraciones contestó, ante los medios, Marisol Burón, madre de Marta Calvo, una joven valenciana asesinada en 2019 y cuyo asesino aún no ha dicho dónde están sus restos. Muy emocionada, Burón, que presenció el debate en la Cámara, anunció que seguiría luchando por la medida porque "España así lo quiere".

"Que tenga que oír aquí, en el Congreso, que eso es legislar en caliente", lamentó Burón, que recordó que lleva seis años y medio esperando saber dónde está su hija. "Mi pregunta es: ¿si fuera su hija? Es muy fácil decir desde el sillón lo que el partido opina", señaló. "Político eres hoy y padre eres toda la vida, hasta que te mueres y tenemos que luchar por nuestros hijos", dijo. Ella, mientras, no parará hasta que salga la ley como tampoco paró hasta "hacerle justicia" a su hija y conseguir la prisión permanente revisable para su asesino, Jorge Ignacio Palma. Palma fue condenado por el Supremo a prisión permanente revisable y recibió penas adicionales que suman 137 años por los otros dos asesinatos y seis tentativas.

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También habló ante la prensa Mariano Navarro, presidente de la Fundación Marta Calvo Burón y psicólogo, quien denunció que el debate del Congreso había sido "un insulto para todas las víctimas" y una "revictimización total de un sufrimiento indescriptible".

"Debería de caérseles la cara de vergüenza. Esto no puede continuar así (...). No buscamos ningún tipo de venganza, buscamos simplemente justicia, y aquí se ha demostrado una ausencia total de empatía y de humanidad por una gran cantidad de personas que están ocupando un sillón votado por los españoles", apuntó. Además, destacó que "la ocultación de un cadáver intencionadamente por un sujeto que sabe perfectamente dónde está y calla" interfiere en la elaboración de un "duelo sano" y mantiene a las víctimas en un "sufrimiento constante".

En la Cámara, se vivió un momento similar con la intervención de la diputada del PP Macarena Montesinos, que defendió la propuesta dirigiéndose a las víctimas. Al referirse a la frustración de una familia por no poder velar el cuerpo, citó unas palabras de la propia Burón y llegó a emocionarse: "Es muy duro saber que el cuerpo de tu hija está en la calle. Yo me acostaba en la cama y no me arropaba, quería pasar frío porque sabía que mi hija estaba a la intemperie". "Piensen que en sus manos está salvar en parte este sufrimiento, necesitan justicia y algo de paz, por un momento despréndanse de su ideología y sus cálculos políticos y por ellos, por todos, apoyen esta propuesta", dijo dirigiéndose a la Cámara.