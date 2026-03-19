Muere Francisco Flores, el banquero chavista investigado por la presunta financiación del PSOE

Francisco Flores, empresario y banquero vinculado a la narcodictadura de Nicolás Maduro y al petróleo que salpica y apunta a la presunta financiación ilegal del PSOE, ha muerto a los 55 años, según ha anunciado el grupo empresarial Kingdom, la fundación vinculada a este venezolano chavista, que explica que el empresario "ha sido llamado a presencia de Dios".

Este miércoles el diario ‘El Español’ adelantó que este empresario estaba siendo investigado por la UCO de la Guardia Civil por el petróleo que según el empresario Víctor de Aldama financió al Partido Socialista y al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

De este modo, Flores estaría vinculado al contenido del sobre aportado por Aldama en la Audiencia Nacional la semana pasada. Libertad Digital informó de forma exclusiva hace más de un año que Víctor de Aldama recibió un sobre con los cupos para financiar la Internacional Socialista y al PSOE de Pedro Sánchez tras la visita en enero de 2020 de Delcy Rodríguez, la que fuera número dos de Nicolás Maduro en Venezuela.

De forma paralela, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero habría canalizado presuntamente los fondos procedentes de Venezuela con cuentas bancarias en Rusia a través de testaferros. Según las fuentes consultadas por este diario, la declaración del empresario ante el juez fue "muy potente" y es una "bomba" para Moncloa.

El Juzgado Central de Instrucción número 2, el órgano dirigido por Ismael Moreno, magistrado de la Audiencia Nacional, mantiene abierta una causa secreta sobre una posible financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista.