Trama Koldo: la UCO ultima los informes sobre Armengol y el patrimonio de Santos Cerdán

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ultima la elaboración de dos informes en el marco de la trama Koldo. El primero salpica a la expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, por la compraventa de material sanitario durante la pandemia del covid-19. El segundo informe versa sobre el patrimonio del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

El próximo 7 de abril arranca en el Tribunal Supremo el primer juicio relacionado con la trama Koldo en el que se sentarán en el banquillo de los acusados el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. En esta vista oral, el Alto Tribunal ha acordado la declaración como testigo de la presidenta del Congreso Francina Armengol el próximo 22 de abril. Ese mismo día, también testificará el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, también en el foco de los investigadores de la trama corrupta.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital subrayan que "los informes sobre Francina Armengol y Santos Cerdán que prepara la UCO están muy avanzados y podrían ser remitidos al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, en las próximas semanas. En el caso de Armengol, el informe se centrará en los contratos de emergencia adjudicados durante la pandemia en Baleares cuando era presidenta a empresas relacionadas con el entorno de Koldo García".

"La UCO ya había incorporado en informes anteriores conversaciones directas entre la entonces presidenta balear y el exasesor de Ábalos, incluyendo mensajes de tono afectivo en el que Koldo llamaba 'cariño' a Armengol y otros mensajes comprometedores que hablaban de 'mantener informada' a la dirigente sobre el suministro de material sanitario. Ahora, los investigadores estarían ultimando un nuevo atestado que incorporaría indicios adicionales y que muestra como Armengol se parapetaba detrás de Koldo para cerrar las operaciones con las empresas de la trama corrupta", añaden.

"Respecto a Santos Cerdán, ya imputado en la trama koldo y que permaneció en prisión provisional durante casi 5 meses, la UCO profundizará en su patrimonio, revelándose en el informe importantes hallazgos", apuntan. Recordamos que la imputación el pasado año del entonces secretario de Organización socialista provocó un auténtico terremoto en Ferraz, después de que la Guardia Civil lo señalara como el presunto "enlace" en el cobro de mordidas y por su papel central en la estructura de amaños de obra pública. Todo ello, por sus vínculos con la empresa Servinabar de su amigo empresario Antxon Alonso.

Las mismas fuentes consultadas por LD no descartan que "los informes de Armengol y Santos Cerdán no vean la luz hasta el próximo mes de mayo, una vez finalice el primer juicio sobre la trama Koldo en el Supremo para no interferir en el desarrollo de la vista oral. Además, los investigadores prestarán especial atención en el testimonio de Francina Armengol ante el Alto Tribunal, por si aportara algún nuevo detalle para la investigación durante su declaración".

Novedades en la 'operación Leire'

Las mismas fuentes consultadas por este diario apuntan que "los agentes de la UCO están avanzando mucho en la investigación de otra trama corrupta que salpica al Gobierno, la denominada 'operación Leire', sobre el amaño de contratos de empresas públicas e instituciones como la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Se esperan también importantes novedades sobre esta causa".

En esta causa que investiga bajo secreto de sumario el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, fueron arrestados el pasado mes de diciembre la exmilitante y fontanera del PSOE, Leire Díez; el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández; y el empresario y supuesto socio de Santos Cerdán en Servinabar, Antxon Alonso.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com