Ramón Espinar confunde Maldivas con Malvinas en TVE y nadie le corrige

El tertuliano, politólogo y exsenador de Podemos, Ramón Espinar, ha dejado un momento llamativo durante su intervención en el programa Directo al Grano, de TVE. Su comentario se ha producido en pleno debate y ha pasado inadvertido en el momento de la emisión.

Espinar ha afirmado que "a las Maldivas solo hay que ir para ayudar a recuperarlas a nuestros hermanos argentinos", en una confusión evidente entre las Maldivas —destino turístico en el océano Índico— y las Malvinas, cuya soberanía reclama Argentina. La frase ha sido pronunciada con normalidad y sin matices, pese al error geográfico que implica.

Sin correcciones en plató

Nadie en la mesa ha reaccionado al desliz. Ni los otros tertulianos ni el propio programa han corregido la afirmación durante la emisión, de modo que el comentario ha quedado sin aclaración ante la audiencia.

El contenido sí ha tenido recorrido fuera del plató. En redes sociales, varios usuarios han señalado el error y han criticado que se haya dejado pasar sin rectificación, destacando la confusión entre ambos archipiélagos.

Ramón Espinar, tertuliano, politólogo y ex senador de Podemos, en Directo al Grano de TVE: "A las Maldivas solo hay que ir para ayudar a recuperarlas a nuestros hermanos argentinos". Confunde Maldivas con Malvinas y nadie le corrige. 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/Hf03WAkNtX — Rafa López 🇺🇦🇪🇺🇪🇸🇮🇱 🇬🇪 (@Garcio72) April 16, 2026

Las Malvinas, objeto de disputa entre Argentina y Reino Unido y escenario de la guerra de 1982, no guardan relación con las Maldivas, un archipiélago asiático conocido por su atractivo turístico y situado a miles de kilómetros de distancia.