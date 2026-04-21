La Cadena SER llama "golpista" y "arrastrada" a María Corina Machado

El periodista Manuel Rico ha atacado en la cadena SER a María Corina Machado, líder opositora de Venezuela, al llamarla "golpista" y al asegurar que es la persona que "más ha arrastrado su dignidad después de Benjamin Netanyahu y Donald Trump".

"Es completamente inaceptable que esta señora diga que desea que España tenga unas elecciones impecables en el futuro. España lleva 50 años habiendo elecciones impecables. Desde su mentalidad golpista, probablemente ella no entiende que sean elecciones impecables, pero lo han sido", ha dicho Rico.

"Debería pedir disculpas inmediatas por eso. Por lo demás, felicito al Gobierno español a quien le hubiese tocado entrevistarse con ella. Ha evitado un mal trago", ha insistido.

🗣️ @manuelrico, sobre el rechazo de María Corina Machado a reunirse con el Gobierno: "Desde su mentalidad golpista, es ella la que no entiende que sean elecciones impecables" "El Gobierno ha evitado un mal trago. Junto con Rutte, es la persona que más ha arrastrado su dignidad" pic.twitter.com/3C97wC6oWP — Hora 25 (@Hora25) April 20, 2026

"Genocidas aparte, Benjamin Netanyahu y Donald Trump, con Rutte es probablemente la persona que más ha arrastrado su dignidad este año. En concreto, entregándole una medalla que no le correspondía a Trump, la del Nobel de la Paz", ha dicho en la cadena SER.

"Por lo tanto, yo creo que cualquier persona, en política muchas veces tienes que pasar por malos tragos, verte y entrevistarte con personas que no te apetece nada. Pero en este caso, que el ministro de Exteriores o el presidente del Gobierno se haya ahorrado una entrevista con una persona tan despreciable como esta señora, creo que es algo positivo para ellos", ha concluido, en lo que ha supuesto otro ataque a una de las personas que más defiende la libertad en el mundo y concretamente en Venezuela.