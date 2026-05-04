El primer juicio al sanchismo

Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: la declaración de Aldama, los intentos de la Fiscal Peramato para proteger a Sánchez y las nuevas pruebas que afectan al caso Plus Ultra.

Aldama aporta nuevas pruebas

Ha llegado el turno de José Luis Ábalos. Hoy comparece como acusado en el caso Mascarillas ante el Tribunal Supremo con la duda de si, como hicieron antes Aldama y Koldo, "mete a Ferraz en el sobre de las chistorras", como dice ABC, en referencia a la financiación ilegal del PSOE. Su defensa quería que fuese el último en testificar para poder responder a todo lo que dijesen los testigos, su ex asesor y, sobre todo, el comisionista. Quizá sus abogados no contaban con el último paso dado por Aldama. Está contando Paco Cobos en LD que el empresario ha aportado una prueba al Alto Tribunal que consiste en un audio grabado por Koldo en el que éste y Ábalos pactan una comisión de cinco millones de euros a cambio de que la SEPI vendiese su cuartel general al empresario. El pasado miércoles, el empresario contó en sede judicial que María Jesús Montero- de quien dependía la SEPI, como Ministra de Hacienda- le había trasladado a Ábalos que iba a poner en venta patrimonio de la entidad. Él y Koldo le ofrecieron participar en aquella operación y, como le interesaba, presentó "una oferta de 250 millones" de euros por el Complejo de Campo de Velázquez. Finalmente la operación no salió adelante porque, según Aldama, "Begoña Gómez dijo que los quería para". La grabación es tan relevante que, según El Mundo, el abogado del comisionista ha pedido que se reproduzca en el juicio. Y en El Confidencial apuntalan la confesión: "Implicados en el 'caso SEPI' corroboran que Begoña Gómez medió para favorecer al IE con Campos Velázquez". Los movimientos de la trama y las confesiones de Aldama salpican ya a la ex Vicepresidenta y hoy candidata a la Junta de Andalucía que ve cómo cada día surgen nuevas informaciones que merman sus aspiraciones. Hoy El Debate desvela que la UDEF ha hallado en la vivienda de José Antonio Marco Sanjuán, ex 'tres' de Montero e imputado por un delito de cohecho por el presunto cobro de comisiones ilegales de empresarios a los que anulaba pleitos fiscales, una caja fuerte oculta en una barbacoa y dinero escondido en el baño. A pesar de la gravedad de los hechos, Marco Sanjuán continúa como inspector especial en la Delegación de la Agencia Tributaria en la Comunidad Valenciana, donde fue recolocado tras dimitir por este escándalo de corrupción.

Sánchez vuelve a demostrar de quién depende la Fiscalía

En Moncloa, las confesiones de Víctor de Aldama en el TS han caído como un jarro de agua fría. O peor: han "desquiciado" al Presidente y han propiciado "un terremoto" en el Gobierno y en Ferraz. Tanto que, según cuenta Miguel Ángel Pérez en LD, siguiendo instrucciones del Ejecutivo, la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, ha ordenado al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, boicotear el pacto no escrito que suscribió con Aldama y quiere obligarle a que no solicite al tribunal en su informe final la atenuante cualificada o muy cualificada que evitaría el ingreso en prisión del empresario.

La Fiscalía es una institución jerarquizada y, por tanto, "Luzón no puede negarse a acatar las órdenes de Peramato. Si no acata las órdenes, podría enfrentarse a un expediente disciplinario". Pero esto no significa que las esperanzas de Aldama, de ver rebajada su pena, desaparezcan ya el tribunal también puede apreciar esas atenuantes de oficio. Además, según explica Ángela Martialay en El Mundo, "los fiscales cuentan con libertad de palabra en sus informes en el juicio oral aunque acaten la orden de su superior" y Luzón da plena credibilidad al testimonio del comisionista, excepto en lo que se refiere al rescate de Air Europa. Ahí, el fiscal cree que Aldama "protege a la familia Hidalgo".

Nuevas pruebas también en el caso Plus Ultra

"La UDEF halla ingentes pruebas del "entramado delictivo" de Plus Ultra", titula este lunes ABC en portada. Explican que el juez del caso de la aerolínea rescatada por Moncloa ha decidido ampliar el secreto ante "la abundante información intervenida" sobre una compleja "estructura con ramificaciones de carácter internacional", sociedades instrumentales e interpuestas y operaciones financieras muy complejas. La UDEF ha detectado transferencias de dinero al extranjero y pide más diligencias para localizar fondos que están ocultos. Se prevén más arrestos que se sumarían a los realizados en España- el más importante el de Julito Martínez. En el editorial, denuncian que "Todos los implicados en la trama, residentes en España y uno extraditado, fueron detenidos por orden judicial y luego puestos en libertad con restricciones. Rodríguez Zapatero no ha sido llamado a declarar, siquiera como testigo, pese a tener a Julio Martínez como una fuente principal de ingresos por 'informes, algunos orales y de los que no hay prueba ninguna". Sobre el expresidente del Gobierno habla el implicado en OKDIARIO: "De los pagos a Zapatero por Plus Ultra hablaré cuando se levante el secreto del sumario", aunque añade que "Es una solemne bobada pensar que fui a las 8:00 h a El Pardo vestido de deporte a destruir documentos con Zapatero. Llegábamos a correr, practicábamos un ratito de running y después nos íbamos a desayunar".

Más problemas para Ábalos... en la Audiencia Nacional

Publica hoy La Razón que el exministro de Transportes utilizó a Pepe Ruz, el constructor de Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) como enlace con otros empresarios. Este hombre, imputado por pagar "mordidas" a la trama, ejercía de "intermediario" y "filtro" con los empresarios que querían plantearle negocios a Ábalos y que intentó crear un depósito fiscal con dos socios de Aldama vinculados al fraude en el IVA de los hidrocarburos. Ruz, está detrás del piso en el que ex Secretario de Organización del PSOE se reunía con prostitutas o con Pardo de de Vera, y obtuvo una adjudicación en Canarias después de reunirse con Koldo y Ángel Víctor Torres, cuando el actual Ministro de Política Territorial era Presidente insular.

Las encuestas de los lunes

Como casi todos los lunes, aparecen en la prensa diferentes encuestas. Según el sondeo de Sigma Dos para El Mundo, "Sumar se desangra con su peor resultado en un año ante el 'No a la guerra' de Sánchez, que blanquea su botín con 8 diputados más. Los de Díaz pierden 1,5 puntos y 4 diputados desde que el presidente acaparó el discurso antibelicista y ceden al 19,2% de sus votantes al PSOE, más de los que capta Podemos, también hundido", se queda en el 3,5% de intención de voto. La guerra de EEUU contra Irán también tendría consecuencias en la derecha. Vox ha perdido 7 escaños desde el inicio del conflicto, se quedaría con 57 diputados y un 17,2% de los votos, mientras que el PP rentabiliza su postura ascendiendo hasta el 33,1% que se traducen en 137 representantes. El sondeo de 40DB para El País apuntala los resultados: la derecha se impone a la izquierda pese a la ligera caída de Vox. Pero la parte más interesante de esta encuesta es la medición del nivel de aceptación del proceso de regularización masiva de inmigrantes. El titular es tendencioso: "La regularización de inmigrantes divide a los españoles: 38% a favor y 33% en contra". Sin embargo, al analizar en detalle los resultados, se aprecian datos llamativos. El 60% de los encuestados considera que medio millón de legalizaciones- que serán más- es demasiado y que, además, el proceso provocará un "efecto llamada". El 55,8% considera que "tensionará el sistema sanitario", más del 52% que dificultará el acceso a la vivienda y el 48,4% que aumentará la inseguridad ciudadana. Además, "son mayoritarios los grupos que no creen que la medidas vaya a contribuir al mantenimiento de las pensiones, reducir la economía sumergida o permitir una mayor recaudación fiscal". Pero la guinda la pone otro dato: para el 44,2% de los españoles, el criterio que debería primar en el acceso a las ayudas es- sorpresa- la "prioridad a la población española".