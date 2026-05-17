El nuevo golpe a Sumar pilla a Yolanda Díaz en China

La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, suma una nueva decepción electoral con el resultado logrado en las elecciones en Andalucía. Por Andalucía, la coalición de Sumar, Izquierda Unida y Podemos, que se sumó a última hora, logra cinco escaños pero queda muy por detrás de Adelante Andalucía, la formación de Teresa Rodríguez (ahora en segundo plano) y que duplica en escaños a los podemitas.

El nuevo golpe para Sumar, que se suma a los pobres resultados en Castilla y León, donde se quedó sin representación con Yolanda Díaz en Los Ángeles, y en Aragón, donde mantuvo por poco el escaño, pilla a Yolanda Díaz en Pekín, en el que es el primer viaje oficial de la vicepresidenta a China.

Díaz tiene previsto intervenir a las 09:00 (a las 15:00, hora local) en la Cumbre Global de Promoción del Comercio y las Inversiones 2026 en Pekín, que tiene como lema Conectar el futuro a través de la innovación y está organizada por el Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional. Su primera reacción a los comicios llegará previsiblemente desde allí en la rueda de prensa ante los medios que tiene programada a las 16:00. Díaz, además, tiene previsto reunirse con el vicepresidente de la República Popular China, Han Zheng, en la Residencia Estatal Diaoyutai en Pekín. Además, mantendrá una reunión con sus homólogas la consejera de Estado china, Shen Yiqin, y la ministra de Recursos Humanos y Seguridad Social del país asiático, Wang Xiaoping.

Sánchez, en Ginebra

Por su parte, el presidente Pedro Sánchez también tiene parte de su agenda de este lunes en el extranjero. A primera hora recibirá en Moncloa a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, que le entregará las memorias del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial correspondientes a 2024.

Por la tarde, viajará a Suiza junto a Mónica García para intervenir en Ginebra en la 79.ª Asamblea Mundial de la Salud de la OMS.