Felipe VI entrega el Premio Carlos V al Comité de las Regiones en Yuste

Felipe VI ha entregado este lunes al Comité de las Regiones de la Unión Europea el XIX Premio Europeo Carlos V en el Monasterio de Cuacos de Yuste (Cáceres). Un premio que está destinado a reconocer a aquellas personas físicas, organizaciones, proyectos e iniciativas que hayan contribuido con su esfuerzo al conocimiento general y engrandecimiento de los valores culturales, sociales, científicos e históricos de Europa o a la unificación de la Unión Europea.

En esta ocasión, ha decidido reconocer al Comité Europeo de las Regiones, asamblea consultiva que reúne a los representantes locales y regionales de la Unión Europea, por hacer posible que los ciudadanos puedan elevar sus problemas e inquietudes más cotidianos a las instituciones comunitarias. Un comité que, según destacó el jurado, "n tiempos de complejidad y polarización, ha promovido el equilibrio, la escucha y la cooperación multinivel y transfronteriza. Ha demostrado, además, que la cooperación y la diversidad territorial son una fortaleza que hace a Europa más justa, realista y resiliente. Su acción encarna la unidad en la diversidad que sustenta la integración europea y es garante de la realidad de que Europa se construye también desde sus regiones y ciudades".

Un galardón que ha recogido la concejal de Budapest Kata Tütto, junto con el presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, copresidentes de ese organismo, y que ya han recibido en anteriores ocasiones personalidades como Jacques Delors, António Guterres, Angela Merkel, Mijail Gorbachov, o Helmut Kohl.

Cientos de vecinos llegados de diversas localidades de la comarca cacereña de La Vera y escolares de centros educativos han recibido a Felipe VI a su llegada al Monasterio de Yuste, que ha llegado acompañado por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, donde a las puertas le esperaban cientos de personas con banderas de España y de la Unión Europea.

A su llegada, el monarca se ha parado con los escolares que le esperaban a la entrada, con los que ha pasado varios minutos charlando con ellos y saludándoles. También ha pasado varios minutos conversando con los miembros de una asociación de personas con discapacidad, quiénes le han entregado un regalo elaborado por ellos mismos, y a los que Felipe VI les ha firmado un autógrafo.