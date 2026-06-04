Miguel Ángel Gallardo ha aprovechado las preguntas de su letrado para decir que las partes del proceso que representan la acusación son "políticas". En ese momento, el juez le ha tenido que corregir.
Volviendo a la declaración del teniente coronel Balas y preguntado por si, bajo su experiencia, cinco meses es mucho tiempo para cubrir un puesto dotado, Gallardo ha respondido: "Es absolutamente el tiempo normal".
"Absolutamente nada", ha sostenido Gallardo. Según su versión, él no tuvo nada que ver con la contratación de David Sánchez. Supuestamente, cuando supo que el hermano del presidente participaba dijo: "Que gane el mejor".
"Probablemente lo que doy es un visto bueno", ha dicho Miguel Ángel Gallardo. "Se crea la figura de coordinación de área porque es un puesto técnico-político", ha afirmado.
"Hay una enorme equivocación sobre la naturaleza del puesto. Es un puesto de libre designación", ha defendido el expresidente socialista de la Diputación de Badajoz.
Gallardo ha insistido en que "absolutamente no" se pensó en ninguna persona concreta durante el proceso de creación del puesto de David Sánchez.
"A mí me importa poco quién lo propusiera. Como máximo responsable de la diputación, asumo la responsabilidad de la creación de ese puesto y de todos ellos", ha manifestado sobre la plaza de David Sánchez.
"No voy a contradecirme. Allí, probablemente, y digo probablemente porque fue hace nueve años. Cuando he escuchado aquí decir que lo que se pretendía crear estaba por encima de los directores es no conocer ni entender para nada lo que es la administración local", ha justificado Gallardo del puesto creado para el hermano del líder socialista.
Preguntado por los correos de la exdirectora del área de Cultura de la Diputación de Badajoz, Elisa Moriano, y la declaración del teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, que este miércoles le señaló directamente por el enchufe de David Sánchez, Gallardo ha dicho: "Yo ayer asistí a la lectura de una novela de ficción propia de los premios Felipe Trigo".
Sobre si fue en la reunión celebrada en el Palacio de Valdivia donde se planteó un puesto directivo para coordinar las actividades de conservatorio, Gallardo ha aseverado: "En realidad no solo fue ese puesto, es que ese año se crearon muchos puestos. Muy probablemente pudo ser allí donde desde el área de cultura se nos trasladara esa necesidad, pero tampoco descarto, porque fue hace nueve años, que me lo pudiera trasladar la diputada antes. En cualquier caso, insisto que no es solamente ese puesto".
Y sobre si Pedro Sánchez le habló de su hermano, David Sánchez, Gallardo ha manifestado: "Ni siquiera yo en aquella época era consciente de que tenía hermanos".
Gallardo ha asegurado que no mantuvo ningún tipo de contacto con Pedro Sánchez, ni este le reclamó ningún tipo de apoyo: "Aclaro que no era presidente del Gobierno, ni siquiera Secretario General, pero en cualquier caso no".
Sobre si desempeñó algún papel en la postura que tuvo la federación extremeña en la crisis que culminó en la emisión del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Gallardo ha respondido que apoyó "de forma cerrada lo que lógicamente nos trasladó Guillermo Fernández Vara, no solo como cargo de su ejecutiva, sino como alcalde y presidente de la diputación".
"No es que me cueste verle dirigir una orquesta, pero obviamente mi actividad requiere de una actividad técnica y que en este aspecto concreto, Luis no puede hacer mi trabajo", ha afirmado.
En cuanto a las funciones de Luis Carrero, David Sánchez no ha sabido aclarar exactamente a qué se dedicaba: "No lo sé, entiendo que el estaba encargado de la coordinación de centros", ha dicho, asegurando que "sí" le consta que trabajaba con regularidad.
"No puede ser una actividad privada mía", ha dicho sobre sus tareas en la Oficina de Artes Escénicas. Sobre la dotación de la plaza de Luis Carrero y si existía una colaboración entre ellos: "Tengo una amistad con el desde hace tiempo. Él me ayudaba en redactar mejor mis ideas".
"Que yo recuerde ahora mismo, talleres vocales, de actuación teatral....", ha dicho sobre la actividad profesional de la Oficina de Artes Escénicas.
"No era entendido como una oficina o como una ventanilla física", ha expresado acerca de dónde estaba la Oficina de Artes Escénicas.
El hermano del presidente del Gobierno ha sido el primero de los acusados en ser llamado a declarar. No responderá a las preguntas de las acusaciones populares, solo lo hará con su abogado.