El Tribunal de Cuentas admite a trámite la denuncia para que David Sánchez devuelva 340.000 euros al Estado

El Tribunal de Cuentas ha dado el primer paso para investigar si el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, debe devolver los más de 340.000 euros que cobró durante su enchufe en la Diputación de Badajoz.

La Audiencia Provincial de Badajoz condenó al hermano del presidente del Gobierno a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. La sentencia destacó que se ha juzgado una "actividad criminal de despacho, organizada y en el seno de una Corporación piramidal, fuertemente jerarquizada, de carácter presidencialista". Todo ello, en referencia a la Diputación Provincial de Badajoz que presidía el socialista Miguel Ángel Gallardo, condenado a 18 años de inhabilitación por sendos delitos de prevaricación después de que el organismo público creara un traje a medida para enchufar al hermano de Pedro Sánchez. La Asociación Iustitia Europa ya pidió al Tribunal de Cuentas que se hiciese cargo del caso.

En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, el Tribunal que dirige Enriqueta Chicano admite a trámite la denuncia interpuesta por el partido Iustitia Europa y la traslada a la Sección de Enjuiciamiento para que esta considere si debe abrir una investigación al respecto. "Con fecha de 22 de julio de 2026 se ha recibido en este Tribunal de Cuentas escrito y documentación aneja remitida por la formación política Iustitia Europa, por el que se denuncia una presunta responsabilidad contable derivada de los hechos recogidos en la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz de 14 de julio de 2026 en relación con la creación de dos puestos de trabajo en la Diputación Provincial de Badajoz para D. David Sánchez Pérez-Castejón y D. Luis María Carrero Pérez", explica el escrito.

"En relación con sus escritos —continúa— le comunico que se ha dado traslado de los mismos a la Sección de Enjuiciamiento de este Tribunal, para que, si procede, se les dé la tramitación prevista en los artículos 46 y siguientes de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento de la Institución", asevera dando así el primer paso para comenzar, si procede, a investigar el caso.

En la denuncia que presentó Iustitia Europa, el partido apuntaba que el órgano de Chicano debe recabar la documentación administrativa, laboral, económica, presupuestaria y contable relacionada con los hechos. Todo ello para determinar las cantidades que carecieron total o parcialmente de contraprestación real y acreditada e individualice a las personas responsables para que paguen por la cantidad defraudada; más allá de los 340.000 euros recibidos en sueldos procedentes de la Diputación gracias al enchufe por el que fueron condenados tanto él como el entonces presidente de la Diputación Miguel Ángel Gallardo. Además, este hacía referencia a la figura de Luis María Carrero Pérez, amigo de David Sánchez que también fue enchufado en la Diputación y que debería devolver, según los hechos probados de la sentencia, más de 86.000 euros.

En otra vía, la asociación Hazte Oír ha remitido este mismo martes otro escrito a la Audiencia Provincial de Badajoz instándola a remitir el caso de David Sánchez al Tribunal de Cuentas para que el hermano del presidente del Gobierno devuelva más de 340.000 euros al Estado procedentes de sus sueldos en Badajoz. La asociación entiende que debe ser la Audiencia Provincial quien traslade esta información al Tribunal de Cuentas, aunque aseguraba que, si el órgano provincial se negaba a hacerlo, interpondría un nuevo escrito ante el organismo que preside Enriqueta Chicano.

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