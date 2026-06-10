La nota de Leire Díez que apunta a miembros de la UCO: "TIP instructores UCO de los ERE y causas de Andalucía"

La agenda de Leire Díez muestra una página bajo el título de "asuntos pendientes" en la que se reflejan diferentes temas como la obtención de las tarjetas de identidad profesional (TIP) de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que intervinieron en la causa de los ERE y otras causas relacionadas con Andalucía.

La libreta de Díez ha servido a los agentes de la UCO para documentar las diferentes actuaciones coordinadas de la cloaca del Partido Socialista en la causa de la trama SEPI que investiga el titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.

El día 14 de febrero, según se desprende de la agenda de la fontanera a la que ha tenido acceso Libertad Digital, se recoge una lista de lo que Leire Díez considera "asuntos pendientes". Entre las anotaciones destaca una que dice: "TIP instructores UCO de los ERE y causas de Andalucía".

Precisamente uno de los informes de la UCO contenidos en el sumario refleja que Díez intentó desprestigiar a la juez Mercedes Alaya, por su desempeño en el caso de los ERE y el caso Aznalcóllar, en el que estaba involucrado el entonces presidente de la SEPI Vicente Fernández. En uno de los audios contenidos en el sumario se puede escuchar a Leire Díez, en una conversación con un ex responsable policial, decir: "¿Qué podemos destapar de ella? O sea, yo necesito cuatro cosas que me permitan dos impactos, y los demás los sigo yo con un libro, ¿vale?"

En otra de las anotaciones dentro de los "asuntos pendientes" se puede leer: "llamar a Miriam Serrano". En el informe de la UCO se refleja cómo la cloaca quería contactar con ella por haber denunciado al fiscal José Grinda, uno de los objetivos de la cloaca. "En este sentido, se identificó un acercamiento por parte de Leire [con Miriam], que se habría concretado en una serie de conversaciones y encuentros con ella", recoge el informe de la UCO.

En la página del 14 de febrero se puede leer otro mensaje: "Nervis. Informe Banco de España". Esta misma nota también tiene su relación en el informe de la UCO cuando se menciona que "si bien no se tiene constancia de la remisión de un informe al Banco de España, sí se han encontrado documentos en el portátil Lenovo de Leire que pudieran corresponderse con el meritado escrito, más concretamente, el documento "NERVIS BANCO DE ESPAÑA.docx", señala el informe de la UCO.

"Pedro" y "P.S."

Tal y como ha publicado Libertad Digital, la agenda de Leire Díez recoge otra serie de mensajes entre los que se incluye una supuesta "reunión con P.S.", que por las siglas podría tratarse de una referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

De igual manera, otro de los mensajes que hace referencia a "PS" recoge un posible "acuerdo" entre esta persona y el Grupo Prisa. "La línea editorial la marca PS", señala una de las notas manuscritas intervenidas por la UCO.

Otra posible mención al presidente del Gobierno se puede observar en el día 9 de enero de 2025 de la agenda. Ahí se puede leer: "Pedro no se fía del DAO. DGP investiga a la UCO" y a continuación: "Le pone una vela a Satanás y otra a Jesucristo". En este contexto se pueden leer algunos mensajes como: "Se han interceptado los mensajes entre el presidente y Ábalos", "Mañana tenemos la copia. DOCUMENTACIÓN: Diario de Sesiones del Congreso e informe de la UCO" u "O Pegasus o que el propio Ábalos".

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