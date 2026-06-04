La fontanera vinculada al Partido Socialista Leire Díez, trató de cargar contra la juez Mercedes Ayala, por su desempeño en el caso ERE y el caso Aznalcóllar, en el que estaba involucrado el entonces presidente de la SEPI Vicente Fernández.

Así se desprende de la conversación mantenida entre Leire Díez y Rafael Salvador, ex responsable policial, reflejada en el informe de la UCO y a la que ha tenido acceso Libertad Digital. "¿Qué podemos destapar de ella? O sea, yo necesito cuatro cosas que me permitan dos impactos, y los demás los sigo yo con un libro, ¿vale?", se escucha en el audio.

Según la UCO la primera referencia a la magistrada Alaya se refleja en una conversación a principios de enero entre Leire y Vicente Fernández. "Surge tras la remisión de una notica de prensa enviada por Leire en la que consta como titular 'Alaya reabre la adjudicación de Aznalcóllar para investigar al Presidente de la SEPI'. Ante la misma, tras una serie de mensajes con Vicente, esta apuntó, 'Yo estoy hilando un relato, porque además de la muerte procesal tiene que ser social también'".

Posteriormente, tras la reunión grabada entre Díez y Salvador la primera le envía dos mensajes a Vicente Fernández en los que le menciona: "lo tuyo lo tengo ya, con lo que tengo te puede servir. Voy a por los ERE". En la misma conversación al día siguiente Díez vuelve a escribir un mensaje que dice: "Con las cosas que ya se de Alaya, lo que menos necesito saber es de Derecho. Todo saldrá bien, volverás y nos ocuparemos que el tumor se extirpe". El "volverás", según entiende la UCO, es al cargo de Presidente de la SEPI. Mas adelante en otra conversación mantenida entre ambos Díez le escribe a Vicente: "Tenemos que exterminar socialmente a Alaya. El dolor gratuito ya no puede ser gratis".

Posteriormente en el mes de julio de 2020 la UCO intervino otra conversación entre Díez y Salvador. "las conversaciones que tuvimos en invierno han servido para que, desde posiciones elevadas, gente que es capaz de tomar decisiones y ejecutarlas, derivadas de lo que yo he escrito tras nuestra conversación, estén dispuestos a tomar medidas. Me siento más segura con tu conocimiento de primera mano de todo ¿Tú te podrías trasladar a Madrid? Te garantizo lo que necesites y, sobre todo, la posibilidad de hacer justicia", escribió Díez. "Por supuesto que sí", respondió Salvador.

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