Àngels Barceló se despide de la SER: "Se acabó"

Àngels Barceló ha puesto este jueves punto final a su etapa al frente de Hoy por hoy. La periodista se ha despedido de los oyentes de la cadena SER después de siete años al frente del programa matinal de la cadena, un puesto que ocupará Aimar Bretos a partir del próximo 31 de agosto.

La comunicadora ha aprovechado la emisión para confirmar oficialmente su salida y explicar que la decisión se ha tomado de común acuerdo con la emisora. "Es el último Hoy por hoy que hago. Se acabó", ha anunciado ante un estudio repleto de compañeros. "He acordado con la casa, y con su complicidad, que lo dejo aquí porque la casa tiene que empezar a trabajar en lo que viene", ha señalado.

La despedida ha estado marcada por el agradecimiento a los oyentes, a quienes ha atribuido buena parte del éxito cosechado durante estos años. Según informa Europa Press, Barceló ha defendido que deja el programa en uno de sus mejores momentos de audiencia y ha reivindicado el trabajo realizado por todo el equipo. "Lo dejamos, Sastre, en lo mejor de la audiencia. Que vengan a perseguirnos, que vengan a perseguirnos con los datos históricos del Hoy por hoy, con la complicidad de los oyentes que nos han traído de la mano hasta aquí, porque sin los oyentes nosotros no hubiéramos podido hacer lo que hemos hecho", ha afirmado.

Durante su intervención también ha querido recordar cuál ha sido la filosofía del espacio durante su etapa al frente de las mañanas de la SER. "Hemos tenido un compromiso siempre con todos ustedes, el compromiso de contarles la verdad, el compromiso de ser rigurosos, pero también el compromiso de hacerles pasar muy buenos ratos en la radio, de hacerles reír, de hacerles sonreír y de ser sus cómplices en el transistor, en la aplicación, desde ahí donde nos escuchen", ha destacado.

Àngels Barceló anuncia que ha sido su último programa al frente de #HoyPorHoy. pic.twitter.com/HdDVkWJhEp — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) June 11, 2026

Reconocimiento al equipo

Barceló ha dedicado una parte importante de su despedida a quienes han trabajado con ella durante estos siete años. La periodista ha tenido palabras de reconocimiento para los profesionales que cada madrugada ponen en marcha el programa. "Los de la madrugada, porque hace falta quererse mucho, como decía hoy Sergio Soto, para llegar tan pronto, de buen humor, y ponerse a trabajar", ha comentado. Sobre el resto de compañeros de la redacción ha asegurado que son "talento puro".

La presentadora ha dejado claro además que su marcha no supone una desconexión de la actualidad. Aunque ha confesado que piensa disfrutar de un periodo de descanso, ha asegurado que seguirá muy pendiente de la información. "Sed muy felices con lo que os toque. Yo os aseguro que seré muy feliz con lo que me toca, que de momento es poner los pies en remojo, beber mucha pomada, mucha pomada y pasármelo muy bien también", ha bromeado.

"No me desenamoraré de la radio"

Las muestras de afecto de los oyentes han sido constantes durante la última emisión de Barceló al frente del programa. La periodista ha respondido a esos mensajes recurriendo a una comparación sentimental para expresar su vínculo con el medio radiofónico.

"Cuando uno se recupera de una ruptura o de un amor que no ha funcionado al final del todo, se pasa un tiempo de duelo, pero luego la gente es capaz de volverse a enamorar. Enamórense, yo no me desenamoraré de la radio", ha afirmado.

Su relevo será Aimar Bretos, que asumirá la dirección de Hoy por hoy a partir del próximo 31 de agosto. En un vídeo difundido por la SER, el periodista ha reconocido la responsabilidad que supone ponerse al frente de un espacio con más de cuatro décadas de historia.

"40 años después es un orgullo enorme para mí recoger ese testigo que ha pasado por las manos y se ha hecho más grande y más bonito aún en las manos de Carles, de Pepa y de Àngels", ha señalado.

Bretos ha asegurado además que mantendrá una apuesta firme por el periodismo independiente y por el trabajo de la redacción de la cadena. "Dirigiré el programa con un compromiso del mejor periodismo, de la mayor independencia de ese periodismo que también saben hacer los enormes periodistas" de la redacción de la SER. "Va a ser una gozada desayunar todos los días con ustedes", ha dicho.

Àngels Barceló se hizo cargo de Hoy por hoy en 2019. Antes que ella, el programa estuvo dirigido por profesionales como Iñaki Gabilondo, Carles Francino y Pepa Bueno. Al comunicar su salida, la periodista quiso cerrar la etapa con un último agradecimiento: "Agradezco infinito la lealtad y la confianza de los oyentes, de mis equipos y de mis colaboradores".