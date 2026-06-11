José Luis Sastre relevará a Aimar Bretos al frente de 'Hora 25'

José Luis Sastre será el nuevo director de Hora 25 a partir de la próxima temporada. El relevo al frente del histórico programa nocturno de la cadena Ser ha sido dado a conocer este jueves por fuentes de la emisora a EFE.

El hasta ahora subdirector de Hoy por hoy asumirá la dirección del espacio que deja Aimar Bretos, quien, como ya anunció la cadena días atrás, pasará a ponerse al frente de Hoy por hoy, el programa insignia de la mañana de la Ser.

La emisora ha difundido un vídeo en el que Sastre anuncia su incorporación a Hora 25, que se emite entre las 20:00 y las 23:30 horas. En la grabación también aparece Esther Bazán, que será la encargada de conducir el primer tramo informativo de esa franja horaria, de 20:00 a 20:30 horas.

Durante su intervención, el periodista ha adelantado cómo afrontará esta nueva etapa profesional. "Haremos lo que hacemos y lo que sabemos hacer en la Ser con la fuerza de su redacción y con la fuerza de sus emisoras. Un periodismo plural, independiente y necesario", ha señalado.

📻 Tenemos que haceros un anuncio... 👏🏻 @jl_sastre dirigirá @Hora25 la próxima temporada y @EstherBazan conducirá el tramo informativo de 20:00 a 20:30 horas: "Haremos lo que sabemos hacer en la SER: un periodismo plural, independiente y necesario"https://t.co/7YRlOyWlb3 pic.twitter.com/GUhTDCeYe4 — Cadena SER (@La_SER) June 11, 2026

Comienzo de la nueva etapa

Sastre comenzará su andadura al frente de Hora 25 el próximo 31 de agosto, la misma fecha en la que Bretos debutará como conductor de Hoy por hoy.

La elección del periodista se ha conocido el mismo día en que Àngels Barceló se ha despedido de los oyentes de Hoy por hoy. La comunicadora ha sorprendido a la audiencia al anunciar, durante los últimos minutos del programa de este jueves, que se trataba de su última emisión al frente del espacio.

"Este es el último Hoy por hoy que hago. Se acabó, alegraros por mí, lo he acordado con la casa y con su complicidad y lo dejo aquí porque se ha de empezar a trabajar en lo que viene", ha explicado Barceló durante su despedida.

La periodista también ha recurrido a una metáfora para referirse al final de esta etapa: "Pasamos página, yo ya soy la de la izquierda y toca completar la de la derecha".

Àngels Barceló anuncia que ha sido su último programa al frente de #HoyPorHoy. pic.twitter.com/HdDVkWJhEp — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) June 11, 2026

La despedida de Barceló

Barceló ha recordado que han sido siete los años que ha estado al frente de uno de los programas más importantes de la emisora, una etapa que concluye, según ha subrayado, "en lo mejor de la audiencia". Durante su despedida ha querido agradecer el trabajo de todo su equipo y ha tenido una mención especial para José Luis Sastre, hasta ahora su subdirector.

La salida de Barceló de Hoy por hoy se conoce desde el pasado 22 de mayo, cuando la propia periodista comunicó su decisión tanto a su equipo como a la dirección de la cadena. Seis días después, la Ser anunció la elección de Aimar Bretos para sucederla al frente de su programa más emblemático.