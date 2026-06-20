Armengol anuncia que irá en las listas de las generales y no en las autonómicas "por el momento en que vivimos"

La secretaria general del PSIB-PSOE y presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha anunciado que no se presentará al próximo proceso de primarias del partido y que, por lo tanto, no será candidata a las próximas elecciones autonómicas de Baleares ni liderará el partido en la región.

Armegol lo ha comunicado a la ejecutiva durante su intervención en el Consejo Político del PSIB-PSOE celebrado la mañana de este sábado en Palma, en la que también ha manifestado su intención de encabezar la lista que el partido presente a las elecciones al Congreso.

"Lo hago por una responsabilidad enorme con el momento que vivimos, creo que es lo mejor que podemos hacer en estos momentos", ha subrayado.

Según Armengol, se ha puesto a disposición del partido para volver a ser la candidata balear a las generales porque "vivimos momentos decisivos para todas las democracias, que están amenazadas y por eso es más importante que nunca tener un gobierno socialista en España".

"Si la militancia quiere, lideraré la lista socialista balear al Congreso; tenemos el mejor proyecto, las mejores personas y una responsabilidad enorme en el momento que vivimos", ha dicho.