La segunda ola de calor deja 463 muertes

La segunda ola de calor, que comenzó el pasado domingo y finalizó ayer jueves, ha provocado 463 muertes atribuibles a causas relacionadas con las altas temperaturas, una cifra que supera los fallecimientos del primer episodio de estas características de finales de junio.

El sistema español de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) estima que durante la segunda ola de calor se han producido en España un total de 463 muertes que pueden ser atribuibles a causas relacionadas con las altas temperaturas, y solo en los dos últimos días han fallecido 261 personas.

No obstante, son datos preliminares y habrá que esperar una semana para que sean más estables. En este sentido, los fallecimientos atribuibles a causas relacionadas con altas temperatura en la primera ola de calor, del 21 al 25 de junio, han sumado finalmente 333 muertes.

El sistema MoMo, desarrollado por la Unidad de Vigilancia de la Mortalidad diaria del Centro Nacional de Epidemiología (CNE), perteneciente al Instituto de Salud Carlos III, no es un registro de muertes reales, sino que hace una proyección estadística cruzando las temperaturas y la mortalidad diaria observada con la esperada para ese periodo de tiempo ('sobremortalidad').

La mayor 'sobremortalidad' de esta segunda ola de calor, que afecta sobre todo a los más vulnerables, agravando patologías previas, se produjo ayer, 9 de julio, cuando se registraron 138 muertes, mientras que el día anterior hubo 123 fallecimientos.

Y es que los termómetros superaron el jueves los 42 ºC en amplias zonas de España, con la mayor parte del territorio bajo aviso por temperaturas muy altas en el último día de la ola de calor.

Todo el país, excepto Cantabria y Asturias, estuvo bajo aviso por altas temperaturas debido a la ola de calor, con una decena de regiones en nivel naranja.

A partir de este viernes y sobre todo el fin de semana se habrán dejado de cumplir las condiciones que determinan lo que se considera ola de calor estrictamente, aunque "seguiremos con valores muy elevados" en buena parte de España, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de España, Rubén del Campo.

621 muertes del 1 al 9 de julio

Según el sistema español de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) en los 9 primeros días de julio se han registrado 621 muertos por causas vinculadas a temperaturas extremas, y el mes de junio dejó un dato final de 939 fallecimientos.

Desde el inicio del periodo estival -que este sistema sitúa en el 15 de mayo, coincidiendo con la activación del plan calor por parte del Ministerio de Sanidad-, en nuestro país se han producido 1.667 defunciones vinculadas al exceso de temperatura