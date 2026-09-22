El Congreso expulsa definitivamente a Vito Quiles

El reportero Vito Quiles, protagonista de episodios como el encontronazo con Begoña Gómez en una cafetería de Madrid, no podrá pisar ya el Congreso de los Diputados. La Mesa de la Cámara Baja ha acordado la retirada definitiva de la acreditación de prensa al influencer, que acumulaba seis expedientes del mismo organismo por infracciones consideradas graves. La decón ha sido adoptada por la mayoría de PSOE y Sumar. El PP ha mantenido su postura de no participar en estas votaciones.

Vito Quiles ya había sido sancionado el pasado mes de mayo con tres meses de retirada de la acreditación por haber incurrido en una doble infracción considerada grave al grabar y publicar en redes sociales unas imágenes del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en sede parlamentaria sin contar con autorización.

La retirada provisional de la credencial de prensa también fue adoptada por los representantes del PSOE y de Sumar en la Mesa del Congreso, ya que el PP se opuso a la reforma reglamentaria que abrió la puerta a promover este tipo de expedientes y declina participar en estos expedientes.

Desde entonces, la Cámara ha venido instruyendo otros expedientes derivados de denuncias presentadas en su mayoría por grupos políticos y, en algún caso, por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

Quiles, que trabaja para Estado de Alarma, tenía pendientes al menos media docena de denuncias que fueron avaladas por el Consejo Consultivo de Comunicación Política (CCCP), un órgano creado en la última reforma reglamentaria y en el que sólo tienen voto los partidos políticos.

Los letrados instructores abogaban por la retirada definitiva de la acreditación de prensa "dada la gravedad de los comportamientos descritos" y "la constatación de que el expedientado ha mostrado una clara voluntad de alterar de manera muy grave el normal funcionamiento de la Cámara y el correcto desempeño de las funciones de los demás representantes de los medios de comunicación acreditados".

En su reunión de este martes, y según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, la Mesa ha analizado la propuesta de los letrados y ha ratificado la retirada definitiva de la acreditación a Vito Quiles por tres faltas muy graves al concurrir reiteración de sanciones.

Los tres últimos expedientes se referían a obstrucciones de ruedas de prensa y difusión en redes sociales de imágenes obtenidas vulnerando las normas de la Cámara el pasado mes de marzo. Al estar ya suspendido desde mayo por motivos similares, las nuevas infracciones pasan a calificarse como muy graves y conllevan cada una la retirada definitiva de la credencial.