Évole se burla de Ceuta y compara el drama que viven 80.000 ceutíes con el desahucio de Maricarmen

Jordi Évole ha recurrido a la ironía para referirse al caso de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada de la vivienda de Madrid en la que llevaba alrededor de 71 años. "La Asociación Valenciana de Empresarios estampando camisetas con el lema 'Todos somos MariCarmen'. Para que los futbolistas la luzcan en los próximos partidos", ha escrito en X.

El mensaje ha generado respuestas en las redes sociales, entre ellas una que cuestiona directamente el tono empleado por el periodista: "¿Te estás riendo de la gente de Ceuta? ¿De su situación? ¿Te parece gracioso?".

La Asociación Valenciana de Empresarios estampando camisetas con el lema "Todos somos MariCarmen". Para que los futbolistas la luzcan en los próximos partidos. — Jordi Évole (@jordievole) September 23, 2026

La campaña "Todos somos caballas"

La publicación de Évole hace referencia a la campaña "Todos somos caballas", impulsada por la Asociación Valenciana de Empresarios para mostrar su solidaridad y compromiso con Ceuta. Una ciudad autónoma que sufrió la mayor invasión de inmigrantes y personas indocumentadas de forma masiva el pasado 31 de julio.

La iniciativa llevó el lema anteriormente citado al ámbito deportivo y varios equipos se sumaron mostrando el lema en sus camisetas antes del inicio de los partidos. Los jugadores del Elche y del Real Madrid lucieron el mensaje, pero no lo hicieron todos. Mbappé, Vinícius y Konaté decidieron remangarse la camiseta para que no pudiera leerse ese apoyo a la ciudad autónoma.

Évole utiliza ahora el mismo formato para referirse al caso de Maricarmen. Su publicación plantea que la Asociación Valenciana de Empresarios estampe camisetas con el lema "Todos somos Maricarmen" para que los futbolistas las luzcan en sus próximos partidos.

El caso de Maricarmen

Esta anciana de 87 años ha pasado prácticamente toda su vida en el piso madrileño del que ha sido desahuciada. Se mudó allí en 1956, con 17 años, junto a su familia. Tras la muerte de su padre, hacia 1960, siguió viviendo con su madre. Desde 2005, al fallecer esta, residía sola y era la responsable de pagar el alquiler.

Se trataba de un contrato de renta antigua, con la mensualidad muy protegida y las subidas ligadas al IPC. En los últimos años pagaba unos 450-500 euros al mes, con lo que desde 2005 hasta ahora la renta había sido inferior a esa cifra.

Es decir, durante más de 20 años se ha beneficiado de las ventajas que la renta antigua ofrece al inquilino, pagando por la vivienda un precio muy inferior al de mercado. Esta es una normativa que favorece enormemente al arrendatario, que abona una cantidad muy por debajo del mercado, y perjudica gravemente al propietario, al impedirle subir la renta con la libertad de la que goza cualquier otro dueño.

El caso ha generado distintas iniciativas para intentar paralizar el desahucio y encontrar una alternativa para la mujer. Finalmente, Maricarmen salió en una camilla, acompañada por el Samur Social sobre las 13:30 del miércoles.