Estoy a favor de los desahucios del mismo modo que estoy a favor de las quiebras de las empresas. No porque me alegre de que ocurran, ni porque me falte compasión para los afectados. Son necesarios para que haya vivienda disponible para alquilar y para que las empresas, y por tanto sus trabajadores y su capital, realicen una función útil que la sociedad demanda. Ambas situaciones son un drama para los afectados, pero eso no significa que la quiebra o el desahucio sean injustos o no deban producirse.

Muchas veces la izquierda nos acusa a pérfidos liberales como yo de carecer de empatía, de que no nos importan las personas, de que defendemos al grande frente al pequeño. No es verdad. Lo que hacemos es echar la cámara hacia atrás y ver un paisaje más completo. Cada vez que decenas o cientos de personas intentan impedir un desahucio, y especialmente si lo consiguen, lo que están haciendo es mandar el mensaje de que alquilar, y especialmente alquilar a quien más lo necesita, es un negocio peligroso. Están incentivando, en definitiva, que no se alquile. Y están incentivando que no se alquile especialmente a aquellas personas que puedan parecer más desamparadas y cuyo drama quede mejor ante las cámaras. Y cuanta menor oferta hay, más se encarece la que existe. No sólo en precio, sino también en todo tipo de otros requisitos.

El apoyo a Maricarmen, que es hoy el icono del que mañana se habrá olvidado la izquierda, se traduce en una mano al cuello de todos los jóvenes que quieren emanciparse y no pueden, de todos aquellos que necesitan un hogar para iniciar una familia, de todos los que se ven obligados a volver a casa de los padres tras un divorcio. Pero como ninguno de ellos tiene el foco mediático apuntándoles ahora mismo, tener empatía por ellos no cuenta. Si los señalas a ellos en lugar de a la Víctima Oficialmente Escogida eres un monstruo insolidario.

Pero la realidad sigue ahí, tozuda. Estos próximos meses comenzarán a ejecutarse un montón de desahucios paralizados durante años por los decretos de Sánchez. En este tiempo, el Gobierno más progresista de la historia podría haber hecho algo para aliviar el problema de fondo. Naturalmente, lo que hizo fue una ley de alquileres que agravó la carestía de vivienda para arrendar y, por tanto, ayudó a que subiera de precio, así como un código de edificación que encareció la construcción nueva. Nada de eliminar impedimentos a la construcción, nada de dar protección a los arrendatarios frente a inquilinos que no pagan, nada de penalizar la okupación, nada de impedir que vengan millones de personas del extranjero aumentando la demanda. Mucho desmayo fingido por una anciana después de ocho años dificultando el acceso a una vivienda a todos los jóvenes del país.

Estoy a favor de los desahucios precisamente porque quiero que la vivienda deje de ser un drama y posiblemente el mayor problema de España. Están en contra quienes, como la izquierda y sus sindicatos de inquilinos, viven de perpetuarlo.