Mbappé y el genocida Mao

Los liberales a veces nos pasamos de optimistas. Milton Friedman estaba convencido de que las libertades económicas terminarían conduciendo a las libertades políticas y así lo dijo en los años 70 y 80 en Chile y China. Como consecuencia, durante el resto de su vida la izquierda le echó en cara su supuesto apoyo a la dictadura de Pinochet. Pero sobre la China comunista no dijeron nada, claro. En una nueva entrega del largo serial "la izquierda se equivoca siempre y en todo", pasadas las décadas ningún observador que no sea ciego, mudo y sordo podrá negar que Friedman acertó en Chile pero se equivocó en China. Y mucho.

Lo cierto es que la dictadura china no está más cerca ahora de la democracia que cuando aplastó opositores en Tiananmen. Al contrario, está más lejos. Acabamos de tener un buen ejemplo este mismo martes, cuando la tiranía ha decidido hacer una demostración de fuerza a raíz del comentario menos agresivo del mundo por parte de Mbappé, que se limitó a decir que le hacen mucha gracia los memes en los que aparece como si fuera un dictador chino. El dictador en concreto es Mao. No dijo nada más. No se dedicó a hacer un comentario político ni histórico. No habló de los entre veinte y cuarenta millones de chinos exterminados en el Gran Salto Adelante. Ni de los millones asesinados en la Revolución Cultural. Ni del Agosto Rojo de Pekín o la masacre de Guangxi. Ni de la persecución sistemática de los señalados como enemigos del pueblo. Ni del archipiélago Laogai. Ni de la represión de los uigures.

Los turcos llevan un siglo intentando que no se hable del genocidio que cometieron contra los armenios. Pero Turquía carece de capacidad ninguna para impedir a nadie que proclame a los cuatro vientos que el país nació mediante la deportación forzosa y el exterminio sistemático de millón y medio de armenios cristianos. En cambio, China se ha convertido, gracias a liberar sus mercados y a su enorme tamaño y población, en uno de los públicos más atractivos económicamente para los fabricantes occidentales de productos de entretenimiento. Y sus dictadores lo están aprovechando con mucha habilidad, todo sea dicho, para asegurarse de que las críticas a su tiranía nunca lleguen al gran público. Que ningún blockbuster esté dedicado a la monstruosa historia y el criminal presente de China. Que ninguna estrella del balón mencione la palabra "dictador" cuando hable de Mao, el mayor genocida en números de la historia de la humanidad, muy por delante de Hitler, Stalin o incluso Leopoldo II.

Hay quien ha puesto verde a Tebas por doblegarse a los deseos de los tiranos, pero también hay que entender a qué incentivos está sometido. Su cargo depende de que cada vez entre más dinero en nuestra Liga para que los clubs prosperen, y una parte del negocio está en el mercado chino, cuyas audiencias pagan parte del sueldo de los jugadores a los que animamos todos los fines de semana. Como comprensible es que Mbappé, que por lo que sabemos ni siquiera conoce el nombre de Mao, pida disculpas inmediatamente tras perder sus contratos publicitarios en el país. O como comprensible es que los estudios de Hollywood hayan decidido someter sus grandes producciones a la censura previa del régimen con la esperanza de poder estrenarlas allí y rentabilizar unos costes cada vez más disparatados.

Al final China no ha importado las libertades individuales tras zambullirse en las económicas. Al contrario, ha usado estas últimas para censurar a Occidente. La vergüenza que sentimos hoy durará poco. Quizá gracias a esto alguien que sólo se informe por TikTok haya aprendido quién fue Mao. Pero la censura permanecerá allí donde China sea un mercado importante.