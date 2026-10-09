Tomás Gómez anuncia que no votará al PSOE: "Que me echen"

Al contrario de lo que hará Susana Díaz, que ya ha anunciado que el próximo 29-N votará al PSOE, otro socialista que en su día se enfrentó a Sánchez, Tomás Gómez, ha dicho que no votará a su partido.

"Al PSOE no lo voy a votar. Por que no se presenta el PSOE: aquí se presenta Pedro Sánchez" y "los españoles no pueden confundir al PSOE con Pedro Sánchez", dijo el exdirigente socialista, que afirmó que él es "socialista" pero no puede votar ni a Sánchez ni "a esta banda que va con Pedro Sánchez".

"Yo sé que me juego la expulsión de mi partido", dijo Gómez en alusión a precedentes como Joaquín Leguina. Pero espetó un "que me echen", antes de señalar hay que denunciar "públicamente y mucho mejor en estos momentos" la capacidad de Sánchez y su entorno de "inocular esta enfermedad en el sistema".

Tomás Gómez: "Al PSOE no voy a votar porque no se presenta el PSOE. Aquí se presenta Pedro Sánchez y los españoles no pueden confundir el PSOE con Pedro Sánchez. Yo soy del PSOE, soy socialista. Pero no puedo votar a Pedro Sánchez ni a esta banda que va con Pedro Sánchez"… pic.twitter.com/tv1pnLwj3R — Horizonte (@HorizonteCuatro) October 8, 2026

Citó el ejemplo del "viraje que ha dado" Mar Espinar, la portavoz socialista en Madrid, "una chica solvente" a la que le ha dado "mucha pena escuchar".

Sus palabras contrastan vivamente con las de la expresidenta de Andalucía, que un día antes llamó a votar a Sánchez, de quien llegó a decir que es "el mejor candidato" que puede tener el partido. "Soy del PSOE como soy del Betis y lo votaré siempre", dijo.