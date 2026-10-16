El PSOE defiende a Montse Mínguez atacando a Ayuso

El PSOE ha cerrado filas con Montse Mínguez tras su dimisión como portavoz del partido, en plena polémica por las propiedades inmobiliarias de su marido, al que se atribuye una treintena de viviendas en las que se habrían ejecutado desahucios. Varios dirigentes socialistas han elogiado su trayectoria, mientras la cuenta oficial del partido ha respondido a Miguel Tellado con un mensaje en el que acusa al PP de acosarla y vuelve a exigir la dimisión de Isabel Díaz Ayuso.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha publicado un mensaje en su red social X: "Dimite Montse Mínguez por 'principios', según dice. No, dimite porque la han pillado. Hoy cae ella y en 45 días lo hará Sánchez". La cuenta oficial del PSOE ha respondido defendiendo a su exportavoz y atribuyendo su renuncia al acoso de los populares. "Entendemos que os sorprenda la dimisión de una persona inocente por vuestro acoso", ha escrito el partido.

En el mismo mensaje, los socialistas han aprovechado para arremeter contra la presidenta madrileña: "Aquí todavía estamos esperando la dimisión de Ayuso por comprar un aticazo con dinero público, entre otras muchas".

Entendemos que os sorprenda la dimisión de una persona inocente por vuestro acoso. Aquí todavía estamos esperando la dimisión de Ayuso por comprar un aticazo con dinero público, entre otras muchas. https://t.co/xmyzbp8QKH — PSOE (@PSOE) October 16, 2026

El partido ha difundido además otro mensaje de despedida dirigido a Mínguez: "Gracias por tanto", acompañado de tres rosas y una mención a su cuenta personal de X.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que respeta la decisión de Montse Mínguez, aunque ha lamentado su salida. "Quienes la conocemos sabemos de su compromiso, su generosidad y su dedicación al servicio público", ha señalado.

En una rueda de prensa en Bruselas, al término de la reunión del Consejo Europeo, Sánchez ha explicado que estuvo intercambiando mensajes con ella durante la jornada y que llegó a pedirle que continuara como portavoz.

La dirección socialista elogia su compromiso

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha expresado su admiración por Mínguez y la ha presentado como un ejemplo de quien "antepone el interés colectivo a cualquier otro". "Lo has demostrado en cada votación y en cada intervención pública, siendo coherente con tus principios", ha añadido Torró.

Gracias por el trabajo realizado, compañera. El tuyo es el ejemplo de que en política sí hay quien antepone el interés colectivo a cualquier otro. Lo has demostrado en cada votación y en cada intervención pública, siendo coherente con tus principios. Ha estat un honor compartir… https://t.co/0uskJOeSGK — Rebeca Torró/❤️ (@Rebeca_Torro) October 16, 2026

También el vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, le ha agradecido su "compromiso y su defensa apasionada de los principios e ideales socialistas" en estos tiempos "tan complejos".

Querida compañera, no deberías haber tenido que dar este paso. Y la forma en que lo haces te honra y te engrandece. Gracias por tu compromiso y por tu defensa apasionada de los principios y los ideales socialistas, tan necesaria en estos tiempos complejos. Mi respeto y… https://t.co/VPqLKMd5mU — Alfonso R Gómez Celis (@gomezdcelis) October 16, 2026

Illa y el alcalde de Lérida se suman al respaldo

El presidente de la Generalidad de Cataluña y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha agradecido a Montse Mínguez su trabajo y le ha trasladado su afecto y reconocimiento. También se ha mostrado convencido de que seguirá defendiendo sus convicciones y contribuyendo al bien común desde cualquier ámbito.

Sento la decisió de la Montse Mínguez. Els qui la coneixem sabem del seu compromís, la seva generositat i la seva dedicació al servei públic. Ha pres una decisió personal que respecto profundament i que torna a demostrar que sempre ha posat l'interès col·lectiu per davant de… — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) October 16, 2026

Por su parte, el alcalde de Lérida, Fèlix Larrosa, ha defendido su trayectoria y ha afirmado que la política es una vocación de servicio a las personas que la exportavoz ha ejercido desde el respeto, la responsabilidad y la humanidad.