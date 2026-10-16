Las milongas de la Mínguez

Alguien del PSOE ha dimitido. Y ni siquiera ha hecho falta que le condenen a treinta años de cárcel por diecisiete delitos diferentes, como venía siendo la norma. Pidamos un deseo. Un socialista dimitiendo es algo que sucede con menos frecuencia que el paso del cometa Halley; puede que el siguiente socialista en dimitir lo haga ya en el siglo XXII.

"Votar con V de vivienda", ese fue el tuit que escogió la ahora dimitida Montse Mínguez cuando el fracaso de los decretos Maricarmen convenció a Sánchez de convocar por fin elecciones. Después de gobernar durante ocho años y medio esforzándose en hacer nada en absoluto, la culpa de que los alquileres estén en la troposfera resultó ser de la oposición, por oponerse. Aparentemente el intento de sorber y soplar, de ser gobierno y oposición, de ser el poder y los revolucionarios, no está saliendo del todo bien

Como en el viejo chiste sobre el comunismo, resultó que Montse Mínguez no sólo tenía dos bicicletas, sino que también tenía treinta pisos. O los tenía su pareja, que a efectos prácticos y políticos viene a ser lo mismo. El vídeo en el que la ahora ex portavoz del PSOE hace el ridículo intentando explicar el emporio inmobiliario de su churri ya es parte de la historia sentimental de la derecha española. Si el lector no lo ha visto, recomiendo su atento visionado para gozar con los balbuceos ridículos, las salidas por los cerros de Úbeda y los titubeos absurdos. En resumen, las milongas de alguien con menos cintura que una muñeca rusa, que se sabe entre la espada y la pared y que sólo puede repetir los eslóganes defecados por el aparato de propaganda del partido como respuesta a cualquier cosa.

A Milónguez no la han hecho dimitir por hipócrita o porque lo personal sea político, sino porque alguien en Ferraz ha mirado las encuestas y ha llegado a la conclusión de que, después de dos años de escándalos inacabables, las tragaderas del votante socialista ya no dan más de sí. El PSOE decidió poner una parte considerable de sus huevos en la cesta de la vivienda y no han pasado ni dos semanas desde la convocatoria de elecciones antes de que hayan tenido que sufrir otro escándalo precisamente por ese tema. Impresionante puntería y aún mejor timing. Nada inusual, sin embargo, en el partido que puso a Ábalos a hablar de feminismo, un tipo al que se le conectaba el móvil solo a las wifis de cualquier whiskería entre Cádiz e Irún.

Lo gracioso del asunto es que probablemente Montse Mínguez tenía mejores motivos para dimitir que las actividades profesionales de su pareja, y desde luego muchas menos razones que otros pesos pesados del partido que siguen en sus puestos, empezando por el ministro del Interior y siguiendo por… bueno, por todos los demás. Cabe pensar que este no es el último marrón que se va a tener que comer el gobierno de aquí al 29 de noviembre; a Sánchez se le da bien improvisar y aún mejor mentir, pero no todo el mundo en su partido es capaz de hacerlo con la misma soltura, y encontrar un socialista con un patrimonio inmobiliario es como tropezarse con un grano de arena en la playa.