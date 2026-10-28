¿Qué ha pasado con los trenes? El PSOE

Otra vez. Cuando escribo estas líneas ya son 68 los muertos por el accidente de trenes en Urda, más de cien muertos por catástrofes en la alta velocidad en menos de un año. Y la cuenta va a seguir creciendo, por desgracia. Antes de eso, y durante 32 años, ningún accidente y, por tanto, ningún fallecido.

La red ferroviaria era una de las cosas que funcionaba en España y el AVE era la joya de la corona; ahora la gente habla con terror de coger un tren. No es para menos, a los hechos nos remitimos.

La investigación técnica y la judicial llegarán cuando corresponda a sus conclusiones, pero más allá de las causas concretas del accidente de este miércoles hay un hecho indiscutible, por mucho que traten de vendernos una cabeza humana de turco: todo lo ocurrido parte de un clamoroso fallo técnico –la caída del sistema LBZ– y, sobre todo, de que todavía estuviese en funcionamiento un equipo de seguridad que se instaló al inaugurar la vía allá por 1992 y cuya actualización sólo se ha afrontado cuando estaba tan obsoleto que ya no se fabrican las piezas de recambio. Mientras tanto, el sistema que debía sustituirlo estaba todavía en pruebas.

Si ya antes de Adamuz estaba claro que la cosa iba mal, tras los dos accidentes en diez meses es innegable que, dentro de un país en el que prácticamente todo lo público funciona peor de lo que funcionaba, los trenes fallan todavía más que el resto. O quizá sus fallos son más trágicos, que en el fondo es lo mismo.

¿Y qué ha pasado para que esto sea así? Pues una cosa muy sencilla: el PSOE. Lo que ha ocurrido durante los últimos ocho años en España es el PSOE y sus distintos aliados, sus gobiernos absolutamente desastrosos, el nivel máximo de incompetencia llevado a un grado que hasta ahora era desconocido.

Además de eso, han robado, enchufado a esposas, hermanos y prostitutas, ocupado las instituciones, perseguido jueces, insultado a periodistas, debilitado la democracia, soltado a violadores, amnistiado a delincuentes… De hecho, quizá estaban tan ocupados con todas estas actividades delincuenciales que no tenían tiempo para mirar cómo estaban las vías. Aun así, hay cosas que algún día tendrán que saberse: por ejemplo, qué ha hecho Adif con los cerca de 6.000 millones de fondos europeos que ha recibido. Teniendo en cuenta lo que sabemos de cómo han gastado el dinero en otras cosas, cabe temerse lo peor. La diferencia es que en este caso quizá nos habríamos podido ahorrar más de cien muertos.

Con los trenes, en suma, ha pasado lo mismo que con España: que por donde pisan Sánchez y los suyos no vuelve a crecer la hierba.