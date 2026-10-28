La circulación ferroviaria en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía se encuentra completamente interrumpida tras una colisión por alcance entre dos trenes en la estación de Urda (Toledo) registrada a primera hora de este miércoles .

El accidente se ha producido en torno a las 8:54 horas. Por causas que aún se investigan, un tren de la compañía Iryo y un convoy AVE han colisionado, provocando el descarrilamiento de al menos dos vagones, que han llegado a caer por un terraplén anexo a la vía.