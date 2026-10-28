La circulación ferroviaria en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía se encuentra completamente interrumpida tras una colisión por alcance entre dos trenes en la estación de Urda (Toledo) registrada a primera hora de este miércoles .
El accidente se ha producido en torno a las 8:54 horas. Por causas que aún se investigan, un tren de la compañía Iryo y un convoy AVE han colisionado, provocando el descarrilamiento de al menos dos vagones, que han llegado a caer por un terraplén anexo a la vía.
Según El País, fuentes del Gobierno han confirmado al menos 10 muertos pero se cree que serán muchos más.
Según información de El País, el Gobierno confirma al menos 10 muertos en el choque entre dos trenes en Toledo.
Los primeros indicios del accidente ferroviario entre Mora y Urda (Toledo) ocurrido poco antes de las 9:00 horas de este miércoles apuntan a que un AVE de Renfe podría haber alcanzado a un tren Iryo por detrás, lo que ha causado el descarrilamiento de dos vagones del tren Iryo, según han indicado fuentes del Ministerio de Transportes.
Un viajero entre lágrimas: "Este ministro se tiene que ir a la calle. Esto es impresentable".
Según informan en Es la Mañana de Federico, ya se está preparando en el Hospital de Toledo un protocolo de urgencia.
Ignacio Marín, pasajero del accidente ferroviario, asegura que ha visto a "una persona sin brazo".
El comunicador Miguel Ángel Pérez Laguna ha relatado en Capital Radio que iba en uno de los últimos vagones del AVE y sintió el golpe como si lo tuviera "delante". "El golpe ha sido fortísimo", ha apuntado, para indicar después que el fuselaje del Iryo "salió despedido" de "un lado a otro".
"Hay uno de los coches completamente atravesado por una vía, por el trozo de una vía larguísima, lo ha trinchado. Un vagón está atravesado por una vía larguísima", relata un testigo del accidente ferroviario., por el trozo de una vía larguísima, lo ha trinchado. Un vagón está atravesado por una vía larguísima", relata un testigo del accidente ferroviario en Es la Mañana de Federico.
Un pasajero del accidente ferroviario relata que el maquinista había avisado de que, debido a la aglomeración, iban a realizar una parada de 15 minutos, lo que provocó "estupefacción". "Hace un rato hay apenas una ambulancia, se ha pedido un helicóptero que no he visto, veo Guardia Civil, Policía allí a mi derecha, mucha asistencia médica no se ve", asegura.
Renfe ha confirmado este miércoles que se ha producido un "accidente ferroviario" en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, que ha obligado a interrumpir la circulación, según ha subrayado la empresa pública ferroviaria en su cuenta de X.
La compañía ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.
El ministro Óscar Puente, que se encontraba en la inauguración del World Infrastructure Forum, se dirige en primer lugar al centro de control de la estación de Atocha para evaluar la situación y, posteriormente, se trasladará a la zona del siniestro. También ha anunciado su desplazamiento el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. El Gobierno ha calificado el suceso de "accidente grave".
Fernando, otro pasajero, ha relatado en Es la Mañana de Federico lo que ha vivido: "un choque muy fuerte" y "vagones destrozados". "Claro que hay muertos. Es una impotencia muy fuerte".
El partido de Feijóo ha decidido suspender todos los actos de precampaña que tenían previsto realizar por toda España con motivo de las elecciones del 29-N. Después de que el líder de la formación cancelara su agenda desde Barcelona, el partido ha hecho lo propio con el resto de sus candidatos.
El pasajero que ha dado su testimonio en Es la Mañana ha dicho que el panorama es "dantesco". "Es otro Adamuz", ha dicho.
Ignacio Marín, pasajero del accidente ferroviario, relata que viajaba hacia Córdoba y trabajaba con su ordenador cuando se produjo un frenazo "tremendamente súbito" que le hizo golpearse brutalmente contra el asiento. Asegura que el descarrilamiento ha dejado escenas "dantescas" en la parte delantera del vagón y afirma que "hay fallecidos y personas mutiladas.".
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, sigue con preocupación el accidente ferroviario ocurrido esta mañana en Urda y se dirige al lugar, tras suspender su agenda y la del resto de su Gobierno.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cancelado su asistencia al acto de clausura de la Cumbre Mundial sobre la Obesidad 2026, previsto en la sede del Ministerio de Sanidad. También la ministra portavoz, Elma Saiz, ha suspendido la atención a los medios que tenía programada en Baleares tras clausurar las jornadas de UGT 'Coeficientes reductores, deuda histórica con las camareras de pisos'.
El presidente del PP ha decidido suspender los actos de precampaña nada más conocer la noticia. Tenía previsto un acto en Barcelona, donde se encuentra en estos momentos, a la espera de decidir un posible traslado hacia el lugar del accidente en la provincia de Toledo.
Manuel Galán Moreno, alcalde de Urda, confirma en RTVE hay personas heridas y que Protección Civil ha solicitado habilitar un pabellón para atender a los afectados.
El presidente del PP se encontraba realizando una entrevista en La Vanguardia en Barcelona y al conocer la noticia la ha interrumpido, abandonando la sala donde se estaba llevando a cabo. Según fuentes de la dirección, Alberto Núñez Feijóo estudia en estos momentos modificar su agenda. Tenía previsto un acto de precampaña en Barcelona junto al líder del PPC, Alejandro Fernández, y el cabeza de lista por Barcelona, Xavier García Albiol, coincidiendo con los disturbios de la extrema izquierda registrados en la ciudad.
En el lugar están trabajando bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de varios pueblos de los alrededores, tres helicópteros sanitarios y dos UVI.
El tráfico ferroviario en el tramo afectado permanece completamente interrumpido para permitir el trabajo de las grúas y los medios técnicos desplegados sobre el terreno.
Por el momento, los servicios sanitarios y de Protección Civil se encuentran evaluando el alcance personal del siniestro, sin que exista todavía un balance oficial de heridos o posibles víctimas mortales.
Dos convoyes de viajeros han protagonizado un grave accidente ferroviario a primera hora de este miércoles en las inmediaciones de la estación de Urda, en la provincia de Toledo. Según ha confirmado a la agencia EFE el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el impacto entre ambas unidades ha provocado que al menos dos de los vagones descarrilaran y cayeran por un terraplén anexo a la vía férrea. El accidente ha sido confirmado también por Adif en sus redes sociales.