El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha llamado a declarar a Cintia Rocho, líder del clan de los Rocho de Badajoz, que habría sido contactado por el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada para "eliminar" a la juez que instruyó el caso de David Sánchez, Beatriz Biedma.

Biedma declaró ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 que se sintió perseguida en los meses que coincidían con las actuaciones de las cloacas. En concreto, relató varias situaciones en las que personas que no conocía estaban preguntando por ella. Una de estas fue que alguien se hizo pasar por su hermano, sin tener ella ningún hermano varón, para preguntar por sus hijos en el colegio. Además, explicó que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le aseguraron haber sufrido presiones por parte de sus superiores, por lo que les tuvo que pedir que no les informaran a ellos y solo trasladaran la información a los Juzgados de Badajoz.

En una providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 ha llamado a declarar a Cintia Rocho para el próximo 24 de noviembre a las 10:15 horas. La llama en calidad de testigo después de que la juez Biedma remitiese una nueva petición para tomar su declaración al juez Pedraz recordándole que las actuaciones llevadas a cabo por Sáenz de Tejada estaban, según se desprende de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, "perfectamente coordinadas" por la fontanera socialista Leire Díez, que, a su vez, informaba a Santos Cerdán.

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