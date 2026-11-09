Abascal y Broncano se enzarzan por Israel: "¿Te crees que me gusta la guerra, la muerte?"

En plena precampaña de las elecciones, Santiago Abascal acude a La Revuelta a ser entrevistado por David Broncano. La cita llega en medio de una gran expectación y cambios en el formato habitual del programa de TVE, que se emite con público en directo.
Tal ha sido el revuelo por la presencia del líder de Vox en un formato destinado a una audiencia joven que Pedro Sánchez decidió "contraprogramarle" con la concesión a última hora de una entrevista a Javier Ruiz en la recién estrenada La Séptima. Las dos entrevistas se emiten prácticamente a la vez.
Abascal ha enumerado las propuestas contra la inmigración ilegal de Vox, dejando claro que su partido no pretende expulsar a los inmigrantes que trabajan legalmente en España. "Nosotros no hemos hablado nunca de expulsar trabajadores", y ha insistido en que su formación defiende tanto los intereses de los españoles como los de los extranjeros que respetan las leyes y las normas de convivencia.
Broncano ha advertido de que vincular reiteradamente inmigración y delincuencia puede generar inseguridad entre los extranjeros que residen legalmente en España, al considerar que se les incluye a todos "en el mismo saco". Abascal ha rechazado esa interpretación y ha asegurado que sus propuestas son concretas y que a los actos de VOX acuden inmigrantes que se sienten representados por el partido. "Nosotros pensamos que se debe poder repatriar a quien entra ilegalmente" y ha defendido una política de inmigración que deje claro que entrar de manera irregular en España no garantiza poder permanecer en el país. También ha abogado por expulsar a los inmigrantes que cometan delitos, ya que en España no tengamos en nuestras cárceles a delincuentes extranjeros, que ya tenemos bastante con los nuestros.
Asegura que es inaceptable que el 50% de los inmigrantes ilegales no trabajen y que vivan de las ayudas sociales.
En uno de los momentos más tensos de la entrevista, el presidente de Vox ha defendido la "legítima defensa" de Israel tras los "crímenes atroces" del 7 de octubre de 2023. Por su parte, Broncano ha expresado su sorpresa al no afirmar Abascal que repudia dicha guerra, a lo que le ha respondido: "¿Te crees que me gusta la guerra, la muerte?".
Preguntado por sus relaciones con Israel, el líder de VOX ha asegurado que sus contactos con el Gobierno de Benjamin Netanyahu se han limitado a tres cuestiones: mostrar su solidaridad tras los atentados de Hamás, pedir que el Parlamento israelí no reconociera una hipotética independencia de Cataluña y reclamar apoyo a la soberanía española sobre Ceuta y Melilla.
David Broncano le ha reprochado que ninguna de esas conversaciones estuviera relacionada con las víctimas de la ofensiva israelí en Gaza. "A mí me parece terrorífico que eso se produzca", ha respondido Abascal, que ha reconocido la muerte de niños tanto en Israel como en Palestina, pero ha responsabilizado a Hamás del inicio del conflicto y lo ha acusado de utilizar a la población como escudo humano. "Hay quien quiere expulsar a los israelíes al mar y hay quien quiere reconquistar Al Ándalus, y eso es el fundamentalismo islámico", ha añadido el dirigente de Vox.
Santiago Abascal ha asegurado que lo deseable es mantener buenas relaciones con los países vecinos, pero ha considerado que resulta imposible hacerlo cuando, según ha denunciado, Marruecos permite la entrada de 100.000 personas en España como parte de una "guerra híbrida" y mantiene sus reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla. "Me parece gravísimo".
El líder de Vox ha defendido que España debería replantearse sus relaciones comerciales y diplomáticas con Marruecos, incluida la organización conjunta del Mundial de fútbol de 2030. Preguntado por Broncano sobre los vínculos de Marruecos con Israel, Abascal ha considerado que el país norteafricano ha sido más inteligente que España a la hora de promover sus relaciones internacionales. "Yo no tengo animadversión a ningún país, ni adhesión a ninguno salvo a España", ha sentenciado.
El presidente de Vox se ha mostrado muy crítico con la Agenda 2030. En su opinión, la Agenda 2030 establece el "fanatismo climático" y ha señalado: "Para mí el clima cambia de la mañana a la tarde y del día a la noche".
En relación a los fondos buitre, Abascal ha dicho que "el mercado tiene que estar regulado", que él fue "víctima de eso —los fondos buitre— cuando vivía de alquiler", pero que "el mayor fondo buitre es el Gobierno".
Asegura que no le sorprende que VOX haya vetado al público que iba a ir a la Revuelta para llevar a gente de su cuerda.
Además de señalar al Gobierno como culpable por la actual crisis de la vivienda, Santiago Abascal ha vinculado la "inmigración masiva" con el "encarecimiento de la vivienda" al aumentar la demanda sin aumentar paralelamente la oferta. El mayor problema es la política de puertas abiertas del Gobierno.
No asegura que la final del Mundial se pueda disputar en España. Asegura que es una decisión de la FIFA. Huele a chamusquina.
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha señalado que "este gobierno es el responsable principal del encarecimiento de la vivienda en España".
Asegura que es un debate de Ciencia Ficción cuando el PP ya está pidiendo el voto para VOX en Cataluña.
Abascal se queja de las "imposiciones fiscales abusivas para la primera vivienda" y aboga por construir más.
"Este Gobierno es el responsable principal del encarecimiento de la vivienda en España. Han entrado casi seis millones en cinco años y necesitan un techo y tensionan el mercado cuando solo se han construido 400.000 viviendas".
No descarta suspender TikTok en España.
Asegura que fue confiar en Sánchez Cerdán y en Ábalos.
"Los inmigrantes de los que hablas en general no maltratan a las mujeres", contesta Broncano cuando Abascal habla del "machismo importado" en ciertos colectivos.
Abascal y Broncano hablan de la deconstrucción masculina. "El problema es que cualquier cosa es machista", dice el líder de Vox. Broncano le pide "no frivolizar".
Abascal explica su rechazo a los minutos de silencio con "mensajes ideológicos".
Abascal y Broncano debaten sobre las leyes de género: "Las leyes no están sirviendo para que menos mujeres sean asesinadas en España".
Orban, Miley, Bolsonaro, Trump… asegura que hay un movimiento de ultraderecha financiada por magnates como Elon Musk, que lo que quiere es secuestrar España. En España está representado por VOX.
Abascal dice que no tienen problema en hablar de la violencia contra la mujer sino que combaten las normas "ineficaces" que ha aprobado este gobierno. "Hay hombres que agreden a las mujeres y la inmensa mayoría quieren a las mujeres", dice el líder de Vox.
No le cae bien, pero le saludó por educación. Asegura que el presidente argentino ni le miró a la cara.
"No, el Gobierno no llega tarde al problema de inmigración en Ceuta ni en Canarias". Los datos de los flujos irregulares asegura que han caído un 70% con él a los mandos. Pero deja fuera "estos repuntes de los últimos meses…".
Broncano apuesta por una entrevista más seria, "tranquila" y "con menos chistecitos".
Pide Abascal que Broncano muestre la bandera en el programa: "Ya llevamos cien días de invasión".
Hay que construir más vivienda, sobre todo la protegida, pero regulando los alquileres, los precios turísticos, el alquiler de habituaciones.
Abascal enseña su regalo para Broncano tras indicar que había tenido muchas sugerencias, como "una caja para recoger las cosas". El líder de Vox le ha traído una bandera de Ceuta. Broncano, con un gesto un tanto desconcertado la muestra junto a Abascal.
Pedro Sánchez no reconoce que han fracasado en el tema de vivienda durante sus legislaturas. Considera que deberían haber hecho mucho más. Culpa a las comunidades autónomas que están en manos de PP y VOX de frenar las mejoras de medidas en el tema de la vivienda. Siempre la culpa es de otro con Pedro.
"Estamos muy orgullosos de nuestro público", dice Broncano y dice que el de hoy es más estilo de El Hormiguero. Abascal dice que a El Hormiguero aún no le han invitado.
Asegura que nunca ha ido a homenajes religiosos, si fuera laico iría sin dudarlo.
Arranca la entrevista al líder de Vox: "Vaya entrada, la mitad presidente", dice Broncano.
Sobre los problemas de mantenimiento ferroviario: todo el mundo quiere trenes de alta velocidad, tuvieron que hacer frente a los recortes del anterior Ejecutivo… Asegura que hay que reforzar lo público. Excusas para asegurar que ahora trabajan para mejorar la seguridad con varias medidas. Contradicciones que le dejan retratado.
Dice el presentador que desde Vox les transmitieron un "cierto temor de que el público" habitual de La Revuelta "dificultase la entrevista" y "nos solicitaron encargarse ellos de la gestión del público" mediante una agencia. "Nos ha parecido bien", ha dicho Broncano.
Asegura que se enteró momentos antes de que Puente presentó su dimisión a través de un mensaje de texto. Considera que fue el momento correcto, que dignifica la política, que ha dado la cara y que esto servirá para mejorar la seguridad ferroviaria.
Mientras Sánchez ensalza a Puente, arranca La Revuelta con la entrevista a Santiago Abascal.
Asegura que él es el máximo responsable, pero considera que no debe dimitir al afrontar esta crisis con la máxima claridad, ayuda a las familias de las víctimas y proponer soluciones.
Sánchez saca pecho de "dar la cara" ante los volcanes y accidentes ferroviarios y otras catástrofes de su Ejecutivo. Ensalza a Puente y sus "soluciones políticas". Llega a decir que el exministro "ha dignificado la política" y ha contribuido a "reconstruir la confianza quebrada en la alta velocidad".
El actual presidente del Gobierno asegura que aprobarán varias medidas sociales en las próximas semanas -previas a las elecciones generales-.
Pedro Sánchez intenta justificar su trato cuando ha tenido que hacer frente a la corrupción que ha inundado su partido y asegura que siempre ha sido transparente.
Pedro Sánchez asegura que jamás ha hablado de ninguna empresa con José Luis Rodríguez Zapatero, incluida Plus Ultra. Y asegura que el préstamo que se concedió a Plus Ultra tiene un expediente impoluto.
También asegura que lo último que quiere Zapatero es volver a tener esas joyas en su poder: "Conociéndole, lo último que quiere es tener esas joyas" .
Dice Abascal en una primera reacción sobre la entrevista, que se emite ahora, que ha sido más bien "un debate muy serio".
Espera el presidente que el resultado haga a sus opositores exclamar "Pedror Sánchez, qué hijo de puta".
Sánchez avisa de que le "han dado por jubilado en muchas elecciones" y se resiste a decir si se irá si pierde.
El presidente vuelve a sugerir sentencias, ahora con la Ley de Nietos. Se queja de la resolución del Supremo y expresa su deseo de que "el Constitucional ponga las cosas en su sitio".
Más críticas a la "política involucionista" que, dice, "nos quiere llevar a los años 50 del siglo pasado".
"Gabriel es una persona brillante, le tengo mucho aprecio, le tengo un cariño personal pero tenía muy claro que su proyecto era de muy difícil factura", dice Sánchez, que entra ahora a analizar el culebrón protagonizado por los partidos a su izquierda.
El presidente dice que "si no le da los números" a la derecha dirán que "Sánchez está imponiendo una dictadura".
Sánchez insinúa ahora que el PP pagó a Koldo García en busca de información contra él, presentándose de nuevo como víctima en medio de los escándalos de corrupción.
Sánchez empieza a hablar de "programas terraplanistas" y acusa a Inda y otros tertulianos de mentir y difamar. "No estamos hablando de periodismo, estamos hablando de una cosa bien distinta", dice. A preguntas de Ruiz, sugiere que la Fiscalía debería actuar.
Sánchez vende una España idílica ante Ruiz. De "la corrupción que hemos sufrido, la real, porque luego está la ficticia, hemos actuado con total contundencia. Me produce asco la corrupción".
"No estamos hablando de alternancia, estamos hablando de una verdadera involución", dice Sánchez atacando de nuevo la legitimidad de la oposición.
El presidente del Gobierno augura una "movilización histórica" el 29 de noviembre y dice que "volveremos a reeditar una mayoría en el Congreso".
En los minutos previos a la entrevista, La Séptima publica un nuevo sondeo con excelentes pronósticos para Sánchez. PP y Vox, dicen, sólo están "un escaño por encima de la mayoría absoluta".
El presidente del Gobierno está entrando en los recién estrenados estudios de La Séptima.
El líder de Vox acude, mientras, al programa La Revuelta de La 1 para ser entrevistado por David Broncano y contestar a sus habituales preguntas y chascarrillos. En el programa, según ha trascendido, habrá cambios en el formato de público en directo.
A las 21.30 Pedro Sánchez acude al programa Última Hora de Javier Ruiz en La Séptima. La entrevista arranca minutos antes de la de Santiago Abascal en La Revuelta.