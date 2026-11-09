Abascal y Broncano se enzarzan por Israel: "¿Te crees que me gusta la guerra, la muerte?"

En plena precampaña de las elecciones, Santiago Abascal acude a La Revuelta a ser entrevistado por David Broncano. La cita llega en medio de una gran expectación y cambios en el formato habitual del programa de TVE, que se emite con público en directo.

Tal ha sido el revuelo por la presencia del líder de Vox en un formato destinado a una audiencia joven que Pedro Sánchez decidió "contraprogramarle" con la concesión a última hora de una entrevista a Javier Ruiz en la recién estrenada La Séptima. Las dos entrevistas se emiten prácticamente a la vez.