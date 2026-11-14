Nuevos trackings: 'El País' dice que "el PSOE repunta y el PP resbala"

Primer fin de semana de campaña electoral para las elecciones del próximo 29 de noviembre y nuevos trackings electorales, que por el momento mantienen una sólida mayoría absoluta para la derecha de PP y Vox.

El tracking diario de Sigma Dos para El Mundo no ve cambio alguno tras el arranque de la campaña electoral y descarta de plano que haya indicios de una hipotética remontada socialista. Según el sondeo, el PP se mantiene como primera fuerza con una leve subida de dos décimas hasta el 31 por ciento de la estimación de voto y entre 126 y 132 escaños. El PSOE, por su parte, sube también una décima y alcanza el 25,4 por ciento de los votos, con entre 104 y 109 diputados, uno más que lo que arrojaba el sondeo del viernes.

En cuanto a Vox, también sube: se situaría en el 19,7 por ciento, rozando la cota del 20 por ciento. También roza el hito de los 70 diputados: el sondeo le da entre 62 y 69 diputados. Mientras, las malas noticias se mantienen para la extrema izquierda: el Frente Amplio de Ada Colau está en un 7,3 por ciento de los votos y hasta 15 escaños y Podemos se queda fuera.

El sondeo de El País, mientras, también arroja pocos cambios, pero el diario de Prisa se agarra a una leve subida socialista y una ligera bajada del PP para lanzar la hipótesis de un cambio de tendencia que ve "constante desde comienzos de mes". El tracking, elaborado por 40dB, dice que la distancia entre populares y socialistas se acorta y se sitúa sólo en 1,3 puntos, la menor en toda la legislatura entre los dos grandes partidos en toda la serie de la empresa, salvo un sondeo publicado en octubre de 2025.

La encuesta da a los populares un 31,1 por ciento de los votos y al PSOE un 29,8 por ciento de los votos: "El PSOE repunta y el PP resbala", señala el diario enfatizando cómo la distancia entre los dos grandes partidos se acorta. Avisa también de que, aunque la derecha sigue sumando sin problemas una holgadísima mayoría absoluta de hasta 190 diputados, la suma de PP y Vox cae por debajo del 50 por ciento por primera vez desde mayo. La izquierda, mientras, suma el 36 por ciento.

Por escaños, el PP alcanzaría 128 diputados (en una horquilla que oscila entre 123 y 134). El PSOE, mientras, sumaría 119, aunque podría llegar a los 123. Vox deja de subir, según el tracking, y con un 18,5 por ciento de los votos lograría 63 escaños, aunque en la parte alta de la horquilla podría sumar 67. En cuanto a los socios de Sánchez, el Frente Amplio seguiría estancado y Podemos, fuera del Parlamento.

Las cifras coinciden en términos generales con los últimos sondeos publicados que dan una mayoría a la suma de PP y Vox muy amplia, en algún caso con cifras superiores a los 200 escaños. La principal diferencia está en el efecto en el PSOE de catástrofes como la de Urda: algún sondeo ha llegado a situar a los socialistas por debajo de los 100 escaños.

El verso suelto sigue siendo el CIS de José Félix Tezanos, que en su último macrosondeo puso al PSOE por delante del PP, con hasta 143 escaños. Mientras, al PP lo colocaba por debajo de los cien escaños, perdiendo cerca de 40 escaños.

El CIS sí coincidía con otros estudios demoscópicos en dar a los de Santiago Abascal un gran resultado con hasta 65 escaños, que algunos sondeos elevan a 70. Pero las cifras de Tezanos no le valdrían a la derecha para gobernar: no alcanzarían la mayoría absoluta, situada en 176 escaños. Se quedarían en sólo 171.