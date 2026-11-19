La Academia de Televisión acoge este jueves el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo previo a las elecciones generales del 29 de noviembre y ha sido el candidato popular el encargado de arrancar las intervenciones con una reflexión de la legislatura.

El candidato popular ha utilizado en los primeros instantes de su intervención las demoledoras frases de Carles Puigdemont sobre Pedro Sánchez en la entrevista publicada hace unas horas recordando que el líder catalán, que "lo hizo presidente", lo define "como una persona amoral, cínica, con una ambición desmedida" y "capaz de vender España". "Ciertamnete la amnistía fue una prueba" de ello, pero "la lista de escándalos es importante, no la voy a decir entera pero alguna sí", ha señalado el líder de los populares enumerando una extensa lista reduciendo cada escándalo a una palabra:

"Ábalos, Jéssica, orgías. Koldo, Leire, Super Santos Cerdán. El hermano, la mujer, el 1, las cloacas, los Rochos, el fiscal general, Zapatero", ha citado Feijóo, que ha continuado pasando de la corrupción a la economía y las catástrofes de la legislatura así como las frases que resumen la forma en que Sánchez los ha abordado: "La vivienda, los precios, el infierno fiscal; si quieren recursos que los pidan; son las cinco y no he comido, el apagón, ni un solo presupuesto en toda la legislatura, y, sobre todo, el tren, el AVE", ha dicho en alusión a los muertos de Adamuz y Urda. "Y Ceuta, y El Hierro, y la inseguridad en los barrios", ha continuado Feijóo. "España merece un presidente decente, y él no lo es", ha señalado.

#CaraACaraRTVE | El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo), empieza el debate con su minuto de plata: "España merece un presidente decente y él no lo es"#29Nrtve pic.twitter.com/SoHKMX7f90 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 19, 2026

Sánchez ha respondido reconociendo errores y señalando que él se presenta para que "España avance, no que avance el pasado".

Sin mirarse

Los dos candidatos han aparecido en el plató unos veinte minutos antes del comienzo del debate, sin apenas mirarse. Antes, han posado ante los medios tras su llegada al estudio, en primer lugar el líder popular y después el presidente del Gobierno. El debate, de dos horas de duración, está estructurado en cinco bloques: el primero, dedicado a la vivienda, la excusa para el adelanto electoral y con menciones a Maricarmen.

El segundo está dedicado a Economía y Fiscalidad; el tercero, a Política Social y Servicios Públicos, con espacio para hablar de sanidad y educación entre otros temas; el cuarto, al extenso tema de la Lucha contra la corrupción y Regeneración Democrática y el último, a Migración y Política Exterior, con Ceuta como asunto central.

Los equipos

Ambos han ido acompañados a la cita de sus principales asesores: el equipo de Sánchez está integrado por el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Diego Rubio; la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto; la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y la directora de Comunicación de los socialistas, Ana Manzano. El principal apoyo de Pedro Sánchez durante el cara a cara es Diego Rubio Rodríguez, director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno desde septiembre de 2024, cuando sustituyó a Óscar López tras su nombramiento como ministro.

Por su parte, Feijóo cuenta con su jefa de gabinete, Marta Varela; la diputada Mar Sánchez Sierra; el portavoz nacional del PP, Borja Sémper; el director de Comunicación de la formación, Luis de la Matta, y el asesor Lucas Martinón.