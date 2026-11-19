Jon Echeverría, el candidato del Partido Popular al Congreso por Guipúzcoa en las elecciones generales del 29-N, se ha convertido en una de las estrellas de esta campaña y, sobre todo, en un símbolo para esa derecha a la que los herederos de la banda terrorista ETA —blanqueados por el PSOE de Pedro Sánchez, socios fieles y preferentes durante toda la legislatura— siguen negando su derecho a existir y, por supuesto, su derecho a hacer campaña en el País Vasco.

Además de convertirse en un símbolo para esa derecha, como señalaba este miércoles Cayetana Álvarez de Toledo, Jon Echeverría "es el rostro de la esperanza en España", mostrando una foto del joven abrazado a Feijóo, que modificó su ruta electoral para ir a hacer campaña a Guipúzcoa tras los insultos y ataques con piedras, cohetes y huevos sufridos por el candidato en Hernani por parte de los proetarras. "Esta es la foto de una juventud valiente que no tiene miedo, que planta cara a los violentos y a quienes blanquean a los violentos: Arnaldo Otegi y Pedro Sánchez". Y ha insistido: "Esta es la foto del futuro, de la esperanza, de la convivencia y de la restauración de la decencia en España".

"No me extraña que te pasen cosas, chaval"

Tras sufrir los ataques de los proetarras en Hernani el fin de semana, el pasado martes en Éibar, después de un acto electoral en el que Echeverría estuvo apoyado por Alberto Núñez Feijóo, un señor entrado en años se acercó al joven candidato del PP mientras atendía a los medios de comunicación y se puso a increparlo por sus posiciones políticas. "¿Te gusta la fruta, niño?", le preguntó el individuo, mientras uno de los integrantes del equipo del candidato interponía el brazo para impedir que continuara acercándose.

Echeverría le respondió que el PSOE es "el partido más corrupto", momento en el que el hombre le ha espetado: "No me extraña que te pasen cosas, chaval". La novedad es que ahora se sabe que este tipejo, que amenaza a un joven de 22 años por el simple hecho de ser del Partido Popular, no es un bilduetarra sino un simpatizante del PSOE, habitual en los mítines de Pedro Sánchez en Éibar y otros puntos de la provincia de Guipúzcoa, como publica este jueves The Objective.

"Sí, pasarán cosas. Pasará el cambio necesario"

A raíz de las amenazas de este simpatizante socialista, que recuerdan tanto al "algo habrá hecho" con el que se justificaban los crímenes de ETA, el Partido Popular ha elaborado un nuevo vídeo de campaña con el hashtag #JonSinMiedo, apropiándose de las palabras del individuo y dándoles un nuevo significado.

El vídeo comienza con los ataques de Hernani, las palabras del simpatizante socialista espetando a Echeverría el "no me extraña que te pasen cosas, chaval" y continúa con la voz en off de Alberto Núñez Feijóo diciendo: "Pasará que los corruptos se van a ir. Pasará que Bildu no va a decidir nada. Pasará que la calle no será de los violentos. Pasará que ganará la decencia. Sí, pasarán cosas. Pasará el cambio necesario".