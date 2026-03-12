López Miras anuncia un primer paquete de medidas para amortiguar los efectos de la crisis energética en las empresas

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, anunció hoy en el Pleno de la Asamblea Regional un primer paquete de medidas fiscales y financieras que su Ejecutivo va a poner en marcha para amortiguar los efectos que está teniendo en las empresas el conflicto en Oriente Medio. López Miras informó de que la Comunidad sigue estudiando nuevas iniciativas, de cara a anticiparse al impacto de dicho conflicto en el aumento del precio de la energía, del combustible y de los costes de producción.

"El Gobierno de la Región de Murcia va a actuar y no se va a quedar de brazos cruzados", afirmó López Miras, quien desgranó que "vamos a aplazar y fraccionar los tributos cedidos y otros ingresos autonómicos, como el impuesto de transmisiones patrimoniales o de actos jurídicos documentados, para ayudar a casi 600 empresas que puedan verse afectadas por este conflicto".

Además, adelantó que "estamos analizando bonificar las tasas autonómicas en sectores especialmente afectados por el aumento del precio de la energía, como puede ser el agrícola, el pesquero y las empresas exportadoras".

En el ámbito financiero, López Miras también informó de que "hemos contactado con entidades financieras para abrir líneas de financiación junto al Instituto de Fomento y al Instituto de Crédito y Finanzas de la Región, para empresas y autónomos", y que de esta manera "puedan atender los costes de energía, transporte y capital de trabajo".

Igualmente, el presidente trasladó que "los proveedores que necesiten liquidez rápida van a contar con nuestro apoyo y respaldo en la gestión de fórmulas como el factoring y el confirming", mientras que las empresas exportadoras "van a poder contar con un bono temporal para afrontar los efectos de la subida de precios. Además, seguiremos apoyándoles en la apertura de nuevos mercados y en el seguimiento permanente de puertos, navieras, transportistas y sectores tractores".

López Miras también confirmó que el Gobierno regional sigue analizando la puesta en marcha de más medidas que puedan ayudar al tejido empresarial de la Región a mitigar los efectos del conflicto.

Pide medidas urgentes al Gobierno central

López Miras recordó que, durante los últimos años, España ya ha sufrido niveles de inflación "muy superiores a los de la mayoría de los países de la Unión Europea", una situación que ahora puede agravarse si no se adoptan medidas urgentes.

"Si no se adoptan medidas, y además medidas urgentes, vamos a pagar muy caro el aumento del precio de la energía y del combustible. Por eso la Unión Europea ha pedido a los Estados miembros que tomen decisiones para frenar el perjuicio que el conflicto puede causar a las familias y a las empresas", recordó el máximo responsable autonómico.

En este sentido, López Miras destacó que varios países europeos ya han adoptado medidas para aliviar la presión sobre ciudadanos y empresas, como la reducción temporal de impuestos a los carburantes en Portugal y Austria, controles en gasolineras en Francia o la fijación de límites al precio del combustible en países como Croacia, Hungría o Eslovenia.

Sin embargo, López Miras criticó que el Gobierno de España "no haya anunciado hasta ahora ninguna medida concreta para proteger a las familias y a las empresas". Por ello, reclamó al Ejecutivo central que adopte decisiones como la reducción temporal del IVA de la energía al 10 por ciento, la suspensión del impuesto a la generación eléctrica, ayudas directas a los sectores intensivos en energía o una rebaja del impuesto especial de hidrocarburos.

Asimismo, el presidente defendió la necesidad de aprobar medidas específicas para sectores estratégicos de la economía regional, como el transporte y la logística, la agricultura, la industria electrointensiva o las pymes exportadoras. "Cada día que pasa sin tomar decisiones es un perjuicio para nuestras familias y nuestras empresas", advirtió López Miras.