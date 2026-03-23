López Miras exige en Bruselas que la UE cuente con las regiones para blindar su defensa

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha defendido este lunes en Bruselas la necesidad de que la Unión Europea refuerce su política de defensa contando activamente con las regiones. En un contexto internacional marcado por la creciente tensión, el dirigente autonómico afirmó que "la Unión Europea tiene que hacerse mayor en sus políticas de defensa, y para eso tiene que contar con las regiones y dar un paso al frente".

Estas declaraciones se han producido tras una reunión con responsables de la Agencia Europea de Defensa, en la que López Miras ha participado en calidad de presidente del Grupo de Trabajo sobre Defensa del Comité Europeo de las Regiones. El encuentro ha tenido como objetivo reforzar la cooperación y mejorar la conexión entre las iniciativas europeas en materia de defensa y su aplicación en el ámbito territorial.

Tras la reunión, el presidente murciano ha subrayado que la UE debe integrar la visión de regiones y ciudades en el desarrollo de su estrategia de defensa. Según ha explicado, los ecosistemas industriales locales "son fundamentales y pueden hacer de palanca de impulso" para el crecimiento del sector.

Un papel clave si se produce un aumento de financiación

En este contexto, López Miras ha reclamado un incremento de la financiación europea destinada a las regiones, con el fin de impulsar sus industrias vinculadas a la defensa. A su juicio, este apoyo contribuiría a consolidar una defensa europea "fuerte y competitiva".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha destacado además el potencial de la Región de Murcia para desempeñar un papel relevante en este ámbito. En concreto, ha señalado que la comunidad "podría jugar un papel clave" si se produce ese aumento de financiación, aludiendo al desarrollo del programa Caetra. Según indicó, esta iniciativa demuestra la capacidad regional para generar un ecosistema industrial basado en pymes, startups y empresas tecnológicas orientadas al sector de la defensa.

López Miras ha puesto en valor que este tipo de políticas ya se están aplicando en Murcia desde 2022, adelantándose a la línea que ahora impulsa el Comité de las Regiones, centrada en fortalecer la industria europea de defensa desde el ámbito local.

El Grupo de Trabajo sobre Defensa del Comité Europeo de las Regiones, creado hace un año, tiene como finalidad garantizar que la dimensión local esté presente en los esfuerzos de la UE en materia de seguridad. López Miras asumió su presidencia tras presentar el dictamen 'Una industria europea de la Defensa fuerte', con propuestas dirigidas a la Estrategia Industrial de Defensa Europea.

Críticas a Pedro Sánchez

Asimismo, el dirigente autonómico ha criticado la posición del Gobierno de España en materia de gasto en defensa. En referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que "cuando hablamos de las políticas de defensa y sobre todo del presupuesto en materia de defensa, Pedro Sánchez está muy muy alejado de otros líderes europeos como puede ser el presidente Macron o también el primer ministro alemán".

A su juicio, esta situación "nos debilita en el contexto internacional y nos debilita en el contexto europeo", y ha añadido que "no puede ser que los países europeos, los países de la Unión Europea vayan en una dirección, insisto, Francia, Alemania, Italia, y España vaya en una dirección opuesta".

En este sentido, ha insistido en que esta diferencia de posicionamiento "hace que no estemos al nivel de lo que requiere la situación actual".