La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha atendido este martes la llamada de Es la Mañana de Federico, en esRadio, para dar su versión sobre cómo se gestó la convocatoria electoral anunciada este lunes por Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León, que da por roto su coalición de Gobierno con Ciudadanos y que habría pillado con el pie cambiado, al vicepresidente del gobierno autonómico de Ciudadanos, Francisco Igea.

Arrimadas ha ido directamente al grano cuando Federico Jiménez Losantos le ha preguntado por su embarazo: "Salgo de cuentas más o menos coincidiendo con las elecciones en Castilla y León". Federico aprovechaba para entrar en harina y pregunta a Arrimadas por la conversación que tuvo con Fernández Mañueco el mismo domingo por la mañana. "Yo hablo con él el mismo domingo por la mañana y habría que darle un óscar si él sabía que iba a disolver las cortes horas después", decía sorprendida Arrimadas.

Para la líder de Cs, aquí lo que ha pasado es que "Mañueco ha sido obediente a Génova para romper el relato y tapar la gesta de Ayuso".

Arrimadas está convencida de que lo que piensa Casado es que "si Mañueco gana le quita épica a la victoria de Ayuso". Según su versión, "nadie puede creerese que vamos a hacer una cosa rara cuando estás proponiendo listas conjuntas y estás animando a sacar adelante los presupuestos". Va más allá Arrimadas cuando dice que "es una operación digna de Sánchez".

En este sentido, Inés Arrimadas ha asegurado que esta "jugada" que podría hacer el presidente del Gobierno no la haría "alguien que quiere quitar a Sánchez". Cree, que esto no ayuda a los partidos de la oposición ya que "cada uno tiene un espacio diferente". Arrimadas piensa que "como no nos respetemos y entendamos que con Sánchez no va a poder Casado sólo" el presidente reeditará su pacto con las fuerzas de frankenstein. "Sánchez se está fumando un puro" viendo esta situación, ha añadido.

Los ataques de Génova a sus aliados

La líder de Ciudadanos ha comentado que estos movimientos del PP no benefician a los partidos de la oposición y ha confesado que le da "muchísima pena" ver "como Génova ataca a todo el mundo: a Ayuso, a Cayetana, a Santi Abascal… ¿Quieres dejar de atacar a tus posibles aliados?". "Ya está bien de atacar a tus posibles aliados", ha enfatizado.

"¿Cómo puedes gobernar España haciendo eso?", se ha preguntado Inés Arrimadas que cree que "Casado se tiene que aclarar" porque "no puede estar insultando personalmente a Santiago Abascal y luego decir que quiere matar a Cs porque solo quiere estar con Vox". "Yo nunca he faltado el respeto a Abascal y a Vox como el PP", ha dicho Arrimadas recordando las palabras de Pablo Casado contra el líder de Vox en la moción de censura contra Sánchez de 2020.

La presión que aguanta Moreno en Andalucía

Inés Arrimadas ha contado que está "enfadada" después de lo sucedido en Castilla y León. Cree que todo se debe a presiones desde la dirección nacional del partido por las "excusas" que han puesto. Ha recordado que "Mañueco estaba incómodo, estaba sudando tinta porque no se lo cree nadie". La líder de Ciudadanos ha dicho que poco antes había hablado con el presidente de CyL y "no estaba por el adelanto de las elecciones".

Ha asegurado que este movimiento que "no tiene ni pies ni cabeza" y en el que "nadie entiende nada" se debe a que "se han puesto muy nerviosos en Génova". "Esto lo ha provocado la debilidad de Casado respecto a Ayuso y las elecciones generales", ha añadido.

La líder de Cs cree que "se ha jugado con mucha gente". Sin embargo, ha alabado el aguante del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ante estas supuestas presiones de la dirección nacional del partido. "Suerte que Moreno Bonilla está aguantando", ha dicho.

"Yo ante todo soy andaluza y creo que Moreno está aguantando las presiones", ha comentado Arrimadas que ha señalado que "en Andalucía nos ha costado 40 años gobernar y objetivamente funciona muy bien. Se le está dando a todo una vuelta como un calcetín. Sin Cs, el PP no hubiera llegado al Gobierno y las políticas de la Junta no serían tan buenas como son".

También cree que parte del aguante de Moreno se debe a que "Andalucía le queda poco menos de un año de legislatura normal" y por ese motivo "lo de CyL no tiene un pase". "Por el bien de España espero que no les salga bien", ha añadido.

También ha comentado cómo se ha intentado desestabilizar el Gobierno de Juanma Moreno por parte de la oposición. "En Andalucía ha habido cierta estabilidad hasta que Vox y PSOE se han puesto a hacer una pinza e intentar reventar el Gobierno. Intentando forzar porque ellos piensan que van a subir. En política uno tiene que tener un poquito de responsabilidad" ha apuntado.