El PSOE defiende el perfil del exfraile Gabilondo para investigar los abusos en la Iglesia

Ángel Gabilondo durante la campaña | EFE

El PSOE está decidido a impulsar una Comisión con "expertos" para investigar, durante la segunda parte de la legislatura, los abusos sexuales en el seno de la Iglesia hace 30 o 40 años. Anticipándose a otros grupos, que piden una comisión de investigación parlamentaria, los socialistas Carmen Calvo y Héctor Gómez han registrado una proposición no de ley para que el defensor del pueblo proceda a investigar las denuncias por abusos sexuales y que acabará plasmando en un informe.

Da la casualidad que Ángel Gabilondo fue durante trece años fraile del Sagrado Corazón. Ingresó en la orden con 17 años, en 1966, y tras pasar por varios colegios religiosos de Vitoria y Madrid, colgó los hábitos a principios de los años 80. "Justamente, porque ha sido lo que ha sido en su vida personal, quizás conozca estas cosas con mayor minucia, que las pueda conocer alguien que sea ajena por su profesión", decía Carmen Calvo mientras añadía que "las personas que tenemos cargos tenemos vida y tenemos biografía".

Los centros que se investigarán, y en los que se cometieron los presuntos abusos, son colegios e internados religiosos como en los que Gabilondo daba clases. "Hay un empeño en la política española de denostar las instituciones", aseguraba Calvo que pedía "respetar" la "independencia del Defensor del Pueblo".

Gabilondo elegirá a los expertos

Según la exvicepresidenta, "los expertos" los decidirá el propio Defensor del Pueblo. "Harán falta juristas, del área de la psiquiatría, pedagogía, sociología, psicología, asociaciones de víctimas", sugería Carmen Calvo quien cree que el informe estará listo antes de que acabe la legislatura.

La Iglesia no parece ser ajena a estas investigaciones. Tanto Pedro Sánchez como Félix Bolaños han tenido durante el mes de enero diversos encuentros con el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella. "Con la Iglesia, desde el Gobierno, se ha hablado, en varias ocasiones de este asunto", aseguraba la ahora diputada. "Lo sé literalmente", desvelada con una sonrisa mientras elogiaba la figura del Papa Francisco: "La Iglesia está en un Papado que no puede evitar responsabilidades" y añadía que, para ayudar, las diócesis "han levantado el secreto" sobre quienes cometieron los abusos.

Encargo del presidente

La propia Carmen Calvo revelaba que estaba allí "porque el presidente me lo ha pedido". La exvicepresidenta no ha querido desvelar hasta dónde llegará su implicación, ni cuál será su papel. "El presidente me ha pedido que eche una mano en este asunto que es complejo", decía Calvo que, desde su salida del Gobierno, había tenido un papel muy discreto.

A nadie se le escapa las relaciones de Calvo con la Iglesia Católica, que llegó a tener varios encuentros con el Secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. "A mi y a mi grupo parlamentario, nos hubiese gustado que fuese la Conferencia Episcopal, quien se hubiese puesto" a investigar, añadía Calvo.

Queda por ver si la proposición no de ley sale adelante. La comisión que propone el PSOE ha sido "bien acogido por Unidas Podemos", aunque otros partidos como el PNV o ERC prefieren que sea una Comisión de Investigación Parlamentaria quien lo dirima.

No a investigar los abusos de menores tutelados

La comisión del Defensor del Pueblo sólo investigará los abusos en el seno de la Iglesia Católica, la mayoría de hace 40 o 50 años, pero se resistirá a dar una respuesta a los casos de menores tuteladas abusadas en Valencia o prostituidas en Mallorca.

"No lo vamos a abrir ,en el ámbito del Congreso, porque no es competencia. Está delimitando al ámbito autonómico", señalaba el portavoz parlamentario Héctor Gómez que añadía que ya existen comisiones como la del Consejo de Mallorca. "Seamos respetuosos con esta iniciativa", añadía dejando en el aire la investigación de abusos a menores tuteladas por la Administración.