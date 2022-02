Cayetana Álvarez de Toledo, cuyas malas relaciones con la actual dirección del PP son de sobra conocidas desde que fue desplazada del cargo de portavoz parlamentaria, ha sido el primer responsable público del partido que ha pedido explícitamente y en público la dimisión de Pablo Casado.

"Lo que hemos visto y vivido esta mañana probablemente sea la mayor crisis y, desde luego, la más absurda e inaudita en la historia del Partido Popular", ha dicho la diputada en un acto público en el que participaba y en referencia al estallido de la crisis en las últimas veinticuatro horas entre la dirección nacional del partido e Isabel Díaz Ayuso.

"Y sólo tiene un responsable", ha añadido, "y no es casualidad que todavía no haya comparecido, es otra muestra de esa desesperante debilidad". Por esa razón ha explicado que se ve "obligada a hablar de la actualidad cuando me gustaría hablar de otras muchas cosas" en el acto en el que se encontraba. "Y me veo obligada a hacer algo incluso más difícil que es a pedir la dimisión de Pablo Casado como presidente del Partido Popular", ha dicho ante un auditorio que inmediatamente ha prorrumpido en aplausos.